Estafados al alquilar un piso en Ibiza: «Confié por desesperación»

‘¡Bienvenido a tu acogedor retiro en Ibiza!’. Así comienza el anuncio que Dionaiquel Ortega siempre se arrepentirá de haber leído. ‘Experimenta la magia de Ibiza con estilo’. Cómo imaginar que la magia era hacer desaparecer 1.800 euros de su bolsillo y llevarlos directamente al bolsillo de un estafador sin escrúpulos. «Confié por desesperación, eso es lo que me ha matado...», lamenta unas horas después de interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional.

Dionaiquel es dominicano, tiene 24 años y lleva viviendo en Ibiza desde hace 14. Le gana en veteranía pitiusa su novia Lilibeth, ecuatoriana de 27 años que se mudó a la isla cuando apenas tenía cuatro. Hace mucho tiempo que se sienten dos ibicencos más, enamorados, dispuestos a desplegar un proyecto de vida en Ibiza, como demuestra esa barriguita de cinco meses que ya luce ella.

Serán padres en primavera y tienen claro que es el momento ideal para volar de sus respectivos nidos familiares e irse a vivir juntos. Querían hacerlo en abril, cuentan a Diario de Ibiza, con algo de tiempo para preparar la llegada del bebé. Todo iba sobre ruedas hasta que toparon con el fatídico anuncio publicado en internet por una supuesta inmobiliaria italiana llamada Studio Immobiliare Orsa con sede en Palermo, capital de Sicilia.

«Vemos el anuncio, nos ponemos en contacto con ellos vía correo electrónico y todo parece muy profesional. Luego pasamos al WhatsApp y también hablé por teléfono con un chico», cuenta Dionaiquel. La web de la supuesta inmobiliaria luce un aspecto impecable. Ofrece alquileres de temporada, que pueden oscilar desde 32 noches hasta 11 meses, en 17 ciudades españolas diferentes. No faltan las más grandes ni las más turísticas: Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Palma y Ibiza.

En la isla ofrecen ocho pisos, a cada cual más goloso, todos en Ibiza ciudad salvo uno que se encuentra en Santa Eulària. Incluso se alquila uno por 1.250 euros mensuales en el exclusivo complejo residencial Boas diseñado por Jean Nouvel, el de las barandillas de colorines de la avenida de Joan Carles I. Quien esté un poco familiarizado con el desquiciante mercado pitiuso de la vivienda sabe que los precios de todos esos inmuebles son bajos. Muy bajos.

Solo puede creérselos quien esté cegado por una inocente esperanza. Dionaiquel y Lilibeth se fijan en uno que sale por 1.200 euros en la avenida del 8 d’Agost. Tiene 88 metros cuadrados, dos dormitorios e incluye terraza, garaje, piscina comunitaria y hasta una televisión con las suscripciones pagadas a HBO Max, Netflix y Amazon Prime. Los jóvenes han llegado hasta la web de la supuesta inmobiliaria a través de Fotocasa, donde han encontrado el anuncio de sus sueños. Ya está eliminado de dicho portal. Sin embargo, en la página web de la inmobiliaria el anuncio continúa activo.

Imagen del anuncio fraudulento / Web

Una señora de Murcia

Así que la joven pareja se lanza a por este caramelo de aspecto dulce e interior amargo. El estafador les manda un contrato ficticio de alquiler de cuatro páginas y la fotocopia del DNI de una señora de Molina del Segura (Murcia), la supuesta dueña. Las prisas y la emoción hacen el resto. Los estafadores saben que la velocidad es uno de sus mejores aliados, que la víctima no tenga tiempo de pararse a pensar.

A Dionaiquel y Lilibeth les piden tres meses de alquiler para cerrar el trato, pero deben abonar la mitad antes de ver el piso. Aceptan pagar esos 1.800 euros a ciegas. El cepo ya les ha atrapado, pero aún no lo saben. Lo descubren cuando Dionaiquel hace el ingreso en un cajero y llama al estafador para contárselo.

«De repente desaparece. Primero no me contesta a los mensajes y después me bloquea. Ahí ya me pongo de los nervios». La prueba que confirma sus peores temores llega al móvil de Lilibeth. Ella escribe haciéndose la loca, preguntando por el mismo piso que supuestamente han reservado, y el estafador le dice que claro que sí, que adelante con el trato. «Ya estaba iniciando otro timo», se resigna Dionaiquel, que acto seguido fue corriendo a la Comisaría de la Policía Nacional.

El anuncio del piso sigue colgado en la web de Studio Immobiliare Orsa como un cebo inagotable, al menos de momento. Ahí está, junto al piso del edificio Royal Beach, que ofrece tres dormitorios y vistas al mar por 1.300 euros. Son 50 euros más de lo que cuesta el del paseo marítimo de Santa Eulària y sus 100 metros cuadrados con piscina y garaje incluidos, un clásico en casi todos los anuncios.

Al día siguiente de bloquear a Dionaiquel, este periódico intenta ponerse en contacto con el estafador. No contesta a las llamadas telefónicas, pero sí a los mensajes. Preguntado por un bonito piso que su inmobiliaria alquila por 1.200 euros en la Avinguda 8 d’Agost, queda claro que está dispuesto a volver a ‘alquilarlo’, probablemente todas las veces que pueda hasta que sea desenmascarado.

Nueva misión: recuperar el dinero

Mientras tanto, la pareja estafada arranca la pelea para tratar de recuperar su dinero. Después de interponer la denuncia, en la Policía Nacional le dicen a Dionaiquel que vaya con el documento al banco que recibió su ingreso. «Media hora antes de que abriera la sucursal del BBVA estaba en su puerta, pero el tío del banco ni me dejó entrar y me dijo que tenía que ser la Policía la que siguiera con el procedimiento e hiciera su trabajo».

Al menos sí que escanearon su denuncia y se quedaron con una copia, según relata Dionaiquel, que también se pasa por su banco, el Sabadell, donde le dicen que el método para abonar los 1.800 euros, en metálico a través de un cajero en lugar de una transferencia, les impide ser de ayuda. Oficialmente, la pareja ya es una patata caliente.

«Es una lotería. Yo conozco gente que ha alquilado un piso con una inmobiliaria sin haberlo visto antes y no ha tenido ningún problema. En este caso, no. A mí me han pegado una estafada», se resigna el joven. ¿Confía en recuperar sus ahorros?: «Pues no sé… Sí. Por eso me estoy moviendo. Era lo poco que teníamos ahorrado».