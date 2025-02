El olor del tomillo bañado en la mantequilla y la grasa derretida de las chuletas de porc negre impregna la cocina de la Escola d’Hoteleria. Una docena de cocineros observan cómo Matthieu Savariaud, chef de Es Terral, mueve con gracia la enorme sartén en la que cocina la última receta de la primera jornada del curso de cocina de Carnestoltes organizado por Ibiza Sabors y el Consell de Ibiza. «Los ancianos en Francia dicen que el tiempo de reposo debe ser igual que el tiempo de cocción», apunta el chef sacándolas de la sartén. Las chuletas son las mismas que tres horas antes, al inicio del curso, Esidro Ramis y Ramón Furio, de la cooperativa Carn & Coop —«uno de los tres sitios que trabajan el cerdo de Ibiza»—, han dejado preparadas, listas para la receta.

Cocina de Carnaval: máscara en la calle, cerdo en el plato

«Es cerdo negro, no ibérico», comentan. El sabor, insisten, «es distinto». El gorrino autóctono, ese que casi se perdió en pro del cerdo blanco, que engorda más y da más rendimiento, es el nexo de todas las recetas de la tarde. «En los años 30 se introdujeron las razas blancas enla isla», señala Joan, que recuerda, despertando las carcajadas de los asistentes, la anécdota que le contó un hombre, que le aseguró que había tenido que ponerles crema solar para que no se quemaran. Muestra evidente de que los cerdos blancos no son para la isla.

Este animal, puntal de la gastronomía de la isla, y también de la del Carnaval. Un último lujo carnívoro antes de los 40 durísimos días de la Cuaresma en la que, recuerda Pep Lluís Joan, técnico de calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza, no se consumía nada de carne. Tampoco otros productos como huevos o queso. Así que los ossos amb col, típicos del domingo de Carnaval o el sofrit pagès y la truitada que muchos comían el martes de Carnaval, se cogían con no pocas ganas. Sí, también la tortilla, y es que, más allá de que la de esas fechas se hacía con xuia y sobrassada, los huevos eran un bien más preciado para vender que para comer. «Todo el mundo tenía gallinas, pero no comían huevos. De hecho, se daba un huevo a alguien en su cumpleaños o un día especial», apunta Joan, que destaca también el simbolismo de la careta del cerdo con las máscaras de Carnaval.

Los carniceros explican que, a diferencia de en otros sitios, aquí las partes más nobles del cerdo se emplean para los embutidos y que, antiguamente, se guardaba toda la grasa de este animal para cocinar. El aceite de oliva, raramente. Apenas había. Una grasa y un tocino que servían para levantar un poco los platos de la cocina pobre del día a día. «Había poca alegría en la cocina», apuntan Esidro y Furio antes de abandonar la cocina y cederle el testigo a Claudio Vidal, cocinero de Es Rebost de Can Prats, que prepara un plato que sorprende a muchos de los asistentes: sofrit pagès, pero hecho con manitas de cerdo.

«Yo lo preparaba con careta», apunta uno de los alumnos más veteranos, que fue cocinero en Can Curt. «Porque así no hay que pelearse con los huesos», reflexiona otro de los asistentes, varias décadas más joven. «Es una receta de las abuelas de la familia del Rebost», explica Vidal mientras se pone manos a los fogones. «La receta es prácticamente la misma que el sofrit normal», apunta mientras el patató comienza a bailar en aceite y las manitas se van haciendo en una olla. De las redonditas antiguas, aquellas granates por fuera y azules por dentro. Tiene una explicación: la forma redondeada permite remover los ingredientes dándole un meneo a la olla tapada sujetándola por las asas. Sin espumadera ni cuchara de palo que rompan los delicados ingredientes. «Gastrofitness», ironiza otra de las asistentes. «Son platos laboriosos que te llevan toda la mañana», comenta el cocinero, que anima a sus compañeros a «acordarse de estos platos» de Carnaval cuando llegan estas fechas. «Se están perdiendo», indica antes de servir y repartir platos del sofrit de Carnaval. Algunos tiran de cuchillo y tenedor. Otros no se resisten a comérselo como mejor sabe: con los dedos y rechupeteando los huesos. «Hay quien piensa que es un plato con mucha grasa, pero no tiene apenas, es colágeno. Ahora la gente se toma colágeno sintético cuando este es natural», apunta Joan, junto al que José Miguel Bonet de Es Ventall prepara ya sus platos, ejemplo de innovación: unos bloques tostaditos y sin huesos de manitas de cerdo (se derriten en la boca) coronados con sashimi de gambas —«¿queda alguno más?», pregunta uno de los asistentes relamiéndose— y un canelón de ossos amb col con el que anima a los chefs a dejar de observar y ponerse manos a la obra.

No tiene que pedirlo dos veces, suenan los grifos y, manos perfectamente limpias, todos enrollan la farsa de carne y botifarró en unas hojas de col que, a pesar de la cocción, conservan un verde casi fosforito. «Tiene los mismos ingredientes que el tradicional», indica dando los últimos toques a los platos mientras Savariaud va cortando el chuletero de porc negre para su plato, que, minutos más tarde, los asistentes devoran. «Me voy cenado», apunta uno de ellos mojando un trozo de pan en la salsa. Oscura, potente, brillante, sabrosa.