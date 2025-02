Sant Antoni desbloquea su presupuesto con un mes y medio de retraso

El equipo de gobierno de Sant Antoni, del PP, ha aprobado de forma definitiva este lunes, en un pleno extraordinario de urgencia, el presupuesto municipal de este año con el voto en contra de los grupos de la oposición. Para desbloquear, con algo más de un mes y medio de retraso, la aplicación de las cuentas de este año, que, con un total de 50,7 millones de euros, aumenta un 36% con respecto a las del año pasado, el PP ha tumbado las alegaciones presentadas por el PSOE y la Asociación de Colonias Felinas de Ibiza. De hecho, el portavoz de grupo socialista, Antonio Lorenzo, ha afirmado en el pleno que le «choca» que, desde el pasado 31 de enero, cuando «ya se habían resuelto las alegaciones», el equipo de gobierno haya tardado más de un mes y medio en llevar a pleno la aprobación definitiva del presupuesto. «Se podría haber hecho en la primera semana de febrero, no está justificada la urgencia», ha dicho.

El alcalde, Marcos Serra, ha respondido que no se ha hecho antes por «motivos de organización interna». Paradójicamente, previamente Serra ha destacado, para justificar la urgencia, que mientras las cuentas de este año no estuvieran aprobadas definitivamente, «las inversiones en obras públicas previstas están paradas». «No se pueden llevar a contratación mientras no haya partida», ha agregado.

En este sentido, Serra ha destacado que el presupuesto de este año contempla un crédito bancario de 6,6 millones de euros para ejecutar diversas inversiones como la construcción del bulevar de Vara de Rey, que «empezará en las próximas semanas», o la acera que unirá el núcleo de Santa Agnès con la escuela.

Dos nuevos cargos de confianza

El PSOE alegó contra el presupuesto con base en la previsión de la incorporación de dos nuevos cargos de confianza, elegidos a dedo: uno de apoyo al secretario, que ocupará la exconcejala del PP María García, y otro para reforzar el área de comunicación (las redes sociales, en concreto). El concejal socialista Xavier Rey ha destacado, en su intervención, que el propio interventor municipal ya advirtió de que la incorporación de los dos nuevos cargos eventuales no estaba justificada según el Real Decreto 781/1986 de disposiciones legales en materia de Régimen Local. Rey señaló que, en cambio, ahora el interventor ha desestimado la alegación. «No debería ser la misma persona que pone objeciones la que debe hacer una propuesta de resolución en sentido contrario», ha advertido.

Sobre esta cuestión, la segunda teniente de alcalde, María Ribas, responsable además de Recursos Humanos, ha recordado que el artículo 104 bis de la ley de bases de Régimen Local contempla que en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, como el caso de Sant Antoni, puede haber hasta siete cargos eventuales, no más. Con la incorporación de los dos nuevos, el gobierno del PP alcanza los siete cargos de confianza.

El portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, y las concejalas socialista Cristina Ribas y Maria Marí participaron en el pleno por vía telemática. / Marcelo Sastre

Por su parte, la asociación animalista, igual como se hizo con el presupuesto de Sant Josep, alegaba que las cuentas de Sant Antoni tampoco prevén partidas específicas, en contra de lo que determina la nueva ley de bienestar animal, para las colonias felinas. El equipo de gobierno ha desestimado estas alegaciones con base en un informe del técnico de Medio Ambiente que indica que hay partidas, aunque sean genéricas, para esta finalidad.

La asociación solicitaba cinco puntos concretos y que el presupuesto debería estar desglosado con partidas específicas y suficientes. «No se ha hecho y el técnico de Medio Ambiente, como lo sabe, ha añadido en su informe que si es necesario también se puede hacer una modificación presupuestaria o transferencia de crédito. Esto confirma que no queda claro que la partida genérica sea suficiente para cumplir lo que dice la ley», ha apuntado Rey. Dicho esto, el concejal socialista ha lamentado «la falta de voluntad» del equipo de gobierno en estimar las alegaciones presentadas. «No implica que se haya hecho todo mal», ha dicho.

Bonificación del ICIO a las obras del colegio Guillem de Montgrí

Por otra parte, el pleno de Sant Antoni aprobó por unanimidad aplicar la bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las obras de reforma de la carpintería exterior del colegio Guillem de Montgrí. En condiciones normales, este proyecto, presupuestado en 160.510 euros debería abonar 6.420 euros por este impuesto (un 4% del coste), pero al aplicar la bonificación especial del 95% al tratarse de una obra de interés municipal, se quedará en 321 euros. En todo caso, el concejal socialista Xavier Rey ha lamentado que el Consistorio haya tardado meses, desde finales de octubre cuando se solicitó la bonificación, para aprobarlo. Pidió las causas. También advirtió de que a través de la línea verde y otras vías han llegado al Ayuntamiento diversas quejas de este centro educativo del municipio que «no se han solventado». «Tenemos derecho a saber por qué se retrasan unas obras tan importantes», ha cuestionado Rey.

En su réplica, el alcalde restó importancia al tiempo transcurrido. «No hay ningún motivo ni preocupación», dijo Serra, al tiempo que señaló que «las obras no están retrasadas, van bien». «No se preocupe», ha agregado.