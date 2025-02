El PSOE culpa al presidente de Ibiza del conflicto de la basura: «Llega tarde por su inacción»

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza culpa al presidente, Vicent Marí, del PP, del conflicto de la basura con Mallorca y afirma que «cualquier alternativa llega tarde por la inacción y falta de claridad del equipo de gobierno del PP». A través de un comunicado, el PSOE recuerda que su grupo lleva ya seis años exigiendo a Vicent Marí una propuesta, basada en «datos y estudios actualizados», que «garantice una solución viable y sostenible ante la inminente saturación del vertedero», cuya vida útil se prevé que se agote en tres años.

Pese a que ahora el presidente defiende abiertamente el traslado de la basura a Mallorca, los socialistas se preguntan si esta ha sido «una opción seria en su planificación y si, en realidad, se ha trabajado de manera efectiva con el Consell de Mallorca para hacerla viable». «¿Por qué no se ha avanzado antes en esta cuestión?», se pregunta el PSOE, que agrega que este problema «no es nuevo» y que «la inacción del PP» ha llevado este asunto a «una situación insostenible». «Necesitamos soluciones reales, planificadas y ejecutadas con responsabilidad, no anuncios tardíos que no se han trabajado con la antelación necesaria», añade.

Los socialistas exigen al presidente de Ibiza que «deje de esconderse detrás de discursos vacíos y se muestre claro con los ciudadanos». «La gestión de residuos es un asunto fundamental que afecta al presente y al futuro de nuestra isla y que no puede continuar supeditada a intereses partidistas y cálculos electorales. Ibiza no puede seguir esperando mientras el tiempo se agota y el colapso del vertedero de Ca na Putxa se acerca inexorablemente», subraya la nota.

El PSOE defiende que desde el primer momento se ha posicionado en contra de la construcción de una incineradora en Ibiza. «Nuestra postura no responde a una oposición ideológica en contra de la incineración en sí sino a los elevados costes económicos, sociales, medioambientales y técnicos que supondría una infraestructura de este tipo en la isla», indica el PSOE, en contraposición al PP. «Vicent Marí ha retrasado durante casi seis años la toma de decisiones sin ser claro con las opciones sometidas a estudio ni compartir la información con los ciudadanos», lamentan los socialistas.