Estos son los pisos que más rápido se venden en Ibiza: "En 24 o 48 horas"

Comprar un piso en Ibiza, con un presupuesto medio, es casi una tarea imposible. Los pocos inmuebles que puedan existir que estén, más o menos, dentro de un margen razonable, vuelan. En pocas horas desaparecen el mercado y en la mayoría de las ocasiones no hace falta ni que se anuncien, con un boca a boca es suficiente.

Con la obra nueva también pasa lo mismo. Todo se vende sobre plano y el 'negocio' de algunos es revenderlos por mucho más de lo que los adquirieron en cuanto se les hace entrega de las llaves.

"Se vende al momento", confirma Jimena Carrión, comercial de la inmobiliaria Windsor & Meyers. Según explica, el precio es un factor determinante para la rapidez de la venta. Los productos más caros y exclusivos se venden también, aunque no a esa velocidad meteórica: "Las viviendas que llegan hasta los 400.000 euros, desaparecen en tres días. Si tiene buen precio, se concreta muy rápido".

El piso más buscado en Ibiza

La oferta es escasa, lo que resulta extraño, ya que la isla se ha vuelto a erizar de grúas y las nuevas promociones inmobiliarias se suceden sin cesar. "Es que hay un tipo de producto que no existe. Las promotoras construyen pisos de 70 metros cuadrados y dos habitaciones porque son los que dan más rentabilidad", explica Juan Torres, administrador de la empresa Ibiza TRT: "Pero hay otros productos que no los encuentras. Yo los llamo el Santo Grial, porque nadie los ha visto. Por ejemplo, propiedades de tres dormitorios a precio de mercado. Hay muchas familias que están buscando y no encuentran"."Si el precio está en el mercado, si no es exagerado, no dura más de un mes. Muchas de ellas se venden en 24 o 48 horas", añade.

Según los expertos, lo que más se está construyendo ahora en Ibiza son pisos de 60-70 metros cuadrados, que van entre 350.000 y 450.000 euros. Estos precios y estas dimensiones hacen que desaparezcan del mercado a la velocidad de la luz. 'Haberlos, hailos', pero hay que dar con ellos.

Nada para la crisis de la vivienda en Ibiza

Recientemente, el Gobierno central anunciaba una batería de iniciativas, 12 en total, para mejorar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, en el territorio nacional.

Este nuevo Plan Estatal de Vivienda, previsto para 2026, incluye algunas medidas que ya se están aplicando en Baleares mientras que otras han sido acogidas con tibieza, ya que muchos expertos consideran que no frenarán la especulación voraz que vive el sector y que está provocando que cientos de miles de personas, sobre todo jóvenes, no puedan disponer de un hogar propio.

Tras la presentación del Plan de Vivienda por parte de Pedro Sánchez son varias las asociaciones locales que han expresado sus "cautelas" respecto a la efectividad de estas iniciativas.

El Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera aseguraba en una nota de prensa que el Plan Estatal de Vivienda no implica una bajada del precio de los alquileres, disparados en las Pitiusas, por lo que propone otro tipo de intervención para reducirlos "a la mitad". De la misma forma, ha opinado que las medidas anunciadas por el presidente son "insuficientes y poco valientes". Las iniciativas que pide para paliar la crisis habitacional en Ibiza y Formentera son las siguientes: