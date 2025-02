Por qué el número 1 del MIR de España elige Ibiza

Fue el número uno del MIR de 2020, premio extraordinario de Medicina 2019 y estuvo reconocido entre los 20 mejores residentes europeos en 2023. Antes de esto, la Comunidad de Madrid le concedió el Premio Extraordinario de Bachillerato por su expediente académico y se decantó por estudiar Medicina en la Universidad Complutense. Tras hacer su especialización en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid), en noviembre de 2024 Daniel Virseda González decidió pisar Ibiza por primera vez para incorporarse al servicio de Dermatología de Can Misses.

Esta decisión, que para sus cercanos parecía atrevida, se debe a que en la isla encontró la oportunidad de trabajar en aquello que le gusta, algo que define como "lo poco frecuente": "Las enfermedades autoinmunes en la parte de dermatología y oncología de la piel". En estas en concreto, a Virseda le interesan el melanoma y los linfomas de piel, unos casos que no podía trabajar en el Marañón.

Ayuda del Área de Salud para encontrar alojamiento

Virseda se interesó por Ibiza después de que un amigo suyo acabase Nefrología y le contase que entre sus opciones se encontraba la isla pitiusa. "Me metí en la web de la Academia Española de Dermatología, donde se publican ofertas de trabajo, y vi que había una aquí", señala. Habló con el jefe del servicio de Dermatología de Can Misses, el doctor Andrés Palacios, y este le adelantó que se podría encargar de enfermedades autoinmunes de la piel, además de todo lo demás que se trata en consulta.

Además de esto, el dermatólogo tuvo en cuenta que actualmente en Balears los contratos son de 35 horas. "En Madrid, por ejemplo, son de 37 y media y cobras casi lo mismo", indica. Por otro lado, señala como una motivación extra el hecho de que en Can Misses, como hospital comarcal, tiene el "estímulo" de que, como profesional, hará lo posible por evitar un desplazamiento al paciente, porque esta sería la única opción si no se le puede atender en este hospital "a diferencia de Madrid, donde si en la periferia no te pueden tratar vas a hospitales del centro en bus, metro o cercanías".

Entre las preocupaciones que le surgieron a él y a sus familiares cuando se interesó por trabajar en la isla, recuerda que lo primero fue pensar en dónde viviría aquí. Sin embargo, esto lo pudo solucionar rápido: "Me contaron que el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha implantado la figura de la Coordinadora de Vivienda, que es Inma Soler, y ella hace de intermediaria. La gente le contacta y le dice que tiene una casa para que se quede un médico, porque buscan a alguien de confianza, no a gente que venga de turismo". De este modo, es Soler quien envía las diferentes ofertas que le llegan y cuadra entrevistas con los caseros. Virseda afirma que al poco tiempo de llegar ya consiguió un lugar en el que vivir.