Un hotel de Ibiza entre los ganadores de unos premios de turismo a nivel nacional

Los Premios Mencey Futurista de Honor reconocen a expertos del sector turístico que ya bien sea por su experiencia, sus conocimientos, sus logros o contribuciones, puedan servir de claro ejemplo para otras empresas, destinos e instituciones.

Los galardones han recaído este año en las siguientes empresas turísticas y destinos: la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Carnaval de Tenerife), la Denominación de Origen Lanzarote (Lanzarote), Cangas de Onís (Asturias), la compañía Room Mate Hotels y el Hotel Rural Can Lluc de Ibiza.

Los premios se entregarán en abril en el XII Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo de España, Futurismo 2025, que se celebrará en Tenerife y la organización ha dado a conocer este lunes a los premiados tras un proceso abierto de votaciones donde han participado profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector.

Establecimiento exclusivo

Los premios se dividen en cinco categorías. Así, en la categoría de «Premio Mencey Futurista de Honor 2025 al Establecimiento Turístico Independiente más Exclusivo de España», el vencedor ha sido Can Lluc Hotel Rural (Ibiza, Islas Baleares) con un 37,06% de los votos. También en esta categoría estaban nominados Royal River Luxury Hotel (Tenerife), Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Castilla y León) y Hotel Lobby Rooms & Suites (Sevilla).

El premio en la categoría de «Premio Mencey Futurista de Honor 2025 a la Ciudad Excelencia con Fiestas de interés turístico internacional» ha recaído en Santa Cruz de Tenerife, con su Carnaval Internacional, obteniendo un 40,87% de los votos. Cádiz (Carnaval de Cádiz), Sevilla (Feria de Abril) y Pamplona (Fiestas de San Fermín) fueron las demás ciudades nominadas.

En la categoría de «Premio Mencey Futurista de Honor 2025 a la Experiencia Turística Vitivinícola con Arraigo y Autenticidad», el galardón lo ostenta la Denominación de Origen Lanzarote con un 36,34% de los votos. También optaban al título DO Ribeira Sacra, DO Valdepeñas y DO Ca Priorat.

En la categoría de «Premio Mencey Futurista de Honor 2025 al Destino Rural Emblemático de España», ha resultado ganador Cangas de Onís (Asturias) con un 41,34% de los votos. Isla de La Gomera, Valle de Arán y Ribeira Sacra aspiraron a este reconocimiento.

Otra de las galardonadas ha sido Room Mate Hotels, en la categoría «Premio Mencey Futurista de Honor 2025 a la Empresa Tecnológica más Innovadora en Turismo», con un 38,71% de los votos. Spring Hoteles, The Wise Dreams y Mabrian Technologies fueron las demás nominadas en esta categoría.

Los premios se entregarán durante la celebración del XII Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo de España, Futurismo 2025, que se llevará a cabo en la Pirámide de Arona, ubicada en el Mare Nostrum Resort en el sur de Tenerife, los días 24 y 25 de abril de 2025.

El foro creado y organizado por Futurcan Marketing y Eventos, cuenta con el firme apoyo y colaboración por parte de importantes entidades como el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Turespaña, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell, FreshCommerce, Costa Adeje y PwC España, entre muchos otros importantes partners.