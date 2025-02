Historias de Ibiza: Salvaje asesinato de un tendero en Jesús

El cuerpo de Vicente Torres Costa, Coves, apareció en la mañana del 8 de enero de 1905 a escasos metros de la entrada de la iglesia de Jesús en un gran charco de sangre, se han cumplido 120 años. Coves tenía una tienda en los alrededores y vivía solo cerca del mismo templo.

Según confirmó la autopsia, había recibido un disparo y trece puñaladas con una hoja corta de un cuchillo o una navaja. Nadie había visto nada, pero junto al cadáver se encontró un gemelo de una camisa.

“A lo que parece, deducido de ciertos indicios, fue agredido en su propia casa; al hallarse herido y para escapar a mayor peligro, huyó hacia la iglesia, persiguiéndolo el criminal o criminales, que lograron alcanzarle y le remataron a escasos metros de la puerta del templo. Estos, los criminales, se cebaron en su salvaje obra, pues dejaron el cuerpo del infeliz hecho una verdadera carnicería a fuerza de heridas de arma blanca y de fuego”. Así lo narraba Diario de Ibiza en su edición del 9 de enero.

El horrible crimen causó una honda impresión en el pueblo y en toda la isla y durante ese año fue tema el tema de conversación en todas las tertulias.

La investigación duró poco y al día siguiente la Guardia Civil detuvo al presunto homicida. Se trataba de un vecino del mismo pueblo, Antonio Guillem Boned, March, conocido porque meses antes había estado implicado en otro crimen por el que no se le pudo juzgar al no encontrarse en la investigación pruebas ni indicios claros.

Los indicios del crimen

En el caso del tendero, aunque tampoco había testigos ni pruebas concluyentes, si se hallaron indicios claros: El presunto agresor presentaba un profundo corte en la mano derecha y arañazos en la cara, tenía un gemelo nuevo en un ojal recién cosido en su camisa y, según se supo, su madre había comprado en la mañana siguiente al crimen unas espardenyes nuevas y algo de ropa.

March ingresó en prisión a la espera de un juicio con jurado, que comenzó el 2 de octubre de ese año, presidido por el magistrado José García de Lara, con Pedro de Uzquiano como fiscal y el conocido abogado en la época Pedro Tur y Palau como defensor del acusado, ante una sala completamente abarrotada por vecinos y curiosos.

La vista se prolongó durante dos jornadas, en las que fueron pasando testigos, expertos y agentes de la Guardia Civil sin que March levantara en ningún momento la vista del suelo.

El testimonio que más pesó contra el acusado fue el de los médicos Llobet y Serra, que habían reconocido la herida en la mano de Guillem Boned: “El procesado presentaba en la mano derecha, al día siguiente de autos, una herida la cual no podía ser causada más que con un arma cortante al encontrar ésta alguna resistencia en el cuerpo del interfecto y no con los trozos de leña menuda que esparcidos había en la cocina de la casa del procesado”, relataba Diario de Ibiza.

También testificaron, entre otros, las modistas que acreditaron que la camisa estaba recién lavada, con los ojales recién cosidos y un gemelo completamente nuevo; dos espardenyers que contaron que la madre de March había pasado la mañana buscando para comprar unas alpargatas nuevas de la talla del acusado; un conocido de March que declaró que le había visto comprar unos gemelos “muy parecidos” a los presentes en el juicio y dos curas que habían oído carreras y gritos esa noche, sin más.

Además declararon unos payeses que aseguraron que el acusado se había sacado del bolsillo, horas antes del crimen, una pistola y un fajo de billetes y que esa noche se había estado jugando en la tienda de Jesús al juego de cartas del burro hasta las dos de la madrugada, a la luz de un quinqué. Aunque otro testigo, en este caso de la defensa, afirmó que todos se habían ido de allí a medianoche.

Pero las declaraciones más impactantes fueron las de los seis guardias civiles encargados de la investigación, a las órdenes del cabo Martín, que aseguraron que un hermano pequeño del acusado les dijo haber visto como sus padres escondían ropa empapada en sangre el día posterior a los hechos. Eso sí, ni las ropas ni las espardenyes viejas aparecieron nunca ni el niño declaró en el juicio.

Petición de cadena perpetua

En sus alegatos finales, el fiscal Uzquiano pidió para el procesado cadena perpetua como autor de un asesinato. Así lo contó Diario de Ibiza: “Fijó la atención de una manera especial en la herida que el procesado presentaba en la mano derecha; en los ojales de los paños de la camisa ocupada en la casa del mismo; en el gemelo hallado junto al cadáver; en la compra de las aIpargatas y en el aspecto y actitud del acusado en las dos sesiones que duró la vista. Deducida de todos estos datos, por el Sr. de Uzquiano, la responsabilidad del que se sentaba en el banquillo, terminó su discurso solicitando del Jurado un veredicto de completa culpabilidad”.

“Lo único cierto, innegable, es la muerte de Vicente Torres Costa, lo demás es pura novela, y aquí no venís a juzgar más que hechos reales”, señaló por su parte el abogado Tur y Palau a los miembros del jurado. El defensor se quejó de que el hermano menor del acusado no hubiera sido llamado a declarar y señaló que los indicios no eran suficientes como para condenar a su defendido por asesinato.

“Una herida causada por arma de fuego y 13 producidas por arma corto punzante presentaba el desgraciado Vicente Torres al ser levantado su cadáver; que es autor de ellas Antonio Guillem sostiene el Sr. Fiscal; que no lo es, insiste en afirmarlo el defensor del procesado”, resumió el presidente del tribunal antes de que el jurado se retirara a deliberar.

La deliberación fue corta y el jurado se acogió al relato del fiscal para señalar la “culpabilidad completa” del acusado. Uzquiano reclamó entonces la pena de cadena perpetua y el defensor pidió que se calificara como homicidio y no como asesinato, al no quedar claras ni las circunstancias ni la intención de su cliente, pero la sala condenó a March a cadena perpetua y a indemnizar con 2.000 pesetas a la familia de Coves.

“Hemos oído elogiar grandemente la conducta de los jurados, por lo bien que han ajustado su criterio al de la opinión. Les aplaudimos, pues, y les felicitamos cordialmente”, terminó el relato Diario de Ibiza en su edición del 4 de octubre de 1905.