Daniel Virseda González, dermatólogo en el Hospital Can Misses: «Decían que era un desperdicio que el número 1 del MIR escogiera Dermatología»

¿Por qué eligió Ibiza?

Acabé la especialidad en el Gregorio Marañón de Madrid y sabía que me quería dedicar a las enfermedades autoinmunes en la parte de dermatología y oncología de la piel. Me gusta el melanoma y sobre todo una cosa poco frecuente, los linfomas de piel, y estas opciones no estaban en el Marañón. Entonces se me planteó la duda de si quedarme en Madrid, que es mi ciudad, donde están mis padres, mis amigos, los residentes del hospital, a los que echo mucho de menos, o si buscar por otras partes de España, porque pensé: "Si no salgo de Madrid ahora no voy a salir en la vida".

¿Cómo se enteró de que en la isla estaba lo que le gustaba?

De casualidad, uno de mis amigos acabó Nefrología y me dijo que, entre sus opciones, había preguntado en Ibiza. Me metí en la web de la Academia Española de Dermatología, donde se publican ofertas de trabajo, y vi que había una en la isla. Hablé con el jefe del servicio de Dermatología de Can Misses, el doctor Andrés Palacios, y me dijo que me podría encargar de enfermedades autoinmunes de la piel, además de todo lo demás que se trata en consulta.

Daniel Virseda, en una consulta del servicio de Dermatología del Hospital Can Misses. | MARCELO SASTRE

¿Influyó algún otro factor?

Quizá sea un poco pesetero por mi parte, pero en Balears, por lo menos por cómo está implantado ahora, los contratos son de 35 horas. En Madrid, por ejemplo, son de 37 y media y cobras casi lo mismo. Por otro lado, Can Misses es un hospital comarcal y, en comparación con Madrid, donde si en la periferia no te pueden atender vas a hospitales del centro en bus, metro o cercanías, aquí la única opción es mandar a otra isla. Para mí esto es un estímulo porque sé que intentaré hacer todo lo posible para evitarle al paciente tener que desplazarse.

¿Conocía la situación de la vivienda en Ibiza?

Era una de mis dudas, pero me contaron que el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha implantado la figura de la Coordinadora de Vivienda, que es Inma Soler, y ella hace de intermediaria. La gente le contacta y le dice que tiene una casa para que se quede un médico, porque buscan a alguien de confianza, no a gente que venga de turismo. Ella nos envía lo que le llega para que vayamos contactando con ellos y así he conseguido vivienda.

¿Había alguna otra cosa que le echase para atrás?

Sólo he vivido en Madrid y es una ciudad grande, con mucho transporte público, y aquí es más pequeño... Pero hay transporte igual y es gratuito en Balears. Quizá no es tan frecuente si vives fuera de Vila por lo que creo que, en ese caso, es mejor tener un coche.

¿Qué le parece vivir aquí?

Es mejor de lo que me esperaba. Siempre tienes la idea de que es invierno y que las discotecas están cerradas y que no habrá nada que hacer, pero en Ibiza hay una oferta cultural muy grande y siempre hay cosas que hacer. También hay mucho adjunto joven [en Can Misses] y al final se hace piña.

¿Y por qué se decantó por Dermatología?

En quinto de carrera tuve como profesora a una de las mejores dermatólogas, la doctora Minia Campos, y me parecía una asignatura muy guay, porque es muy visual y tienes que saber un poco de todo: cómo funciona la inmunología de cara a los nuevos tratamientos para la psoriasis, oncología, operar... También tiene la parte de tratar con niños y me parecía muy bonito que se pueda atender a gente desde los cero a los cien años.

¿Recibió críticas por elegir esta especialidad?

Sí. Está denostada. Recuerdo algún artículo periodístico y comentarios en Twitter [ahora X] que decían "vaya desperdicio" o "qué horror que el número uno del MIR coja una especialidad que acabará llevándose por Inteligencia Artificial"... Quizá no estamos todos los días salvando vidas, pero hay situaciones que son importantes y también se mejora mucho la calidad de vida de la gente. Yo pongo en valor la especialidad de Dermatología.

Decía que le interesan las enfermedades autoinmunes de la piel, ¿En qué consisten?

Hay un poco de duda incluso entre los médicos sobre qué se considera autoinmune. Resumiendo, es una patología en la que tu propio sistema de defensa ataca a tu cuerpo pensando que es malo, cuando no lo es. En Dermatología hay una parte puramente de piel, que se llama enfermedades ampollosas autoinmunes, en la que tus defensas atacan al anclaje de la piel y eso provoca que las capas de piel se desprendan y se formen ampollas. También hay otras [enfermedades autoinmunes] que tienen diferentes manifestaciones internas.

¿Por ejemplo?

Está la dermatomiositis, que como su nombre indica es ‘dermato’, de piel, y ‘miositis’, de músculo. También la esclerodermia, que produce esclerosis y fibrosis en la piel, que se va quedando dura [...] Hay otra cosa que me gusta mucho, las vasculitis, que se dan cuando las defensas atacan a los vasos sanguíneos, y la mayoría de veces los más accesibles y numerosos son los de la piel.

¿Ha visto ya algún caso de estos en Ibiza?

De momento tengo tres casos nuevos de enfermedades ampollosas autoinmunes y, en cuanto a pacientes severos, hay dos chicas jóvenes con lupus y un reciente diagnóstico de dermatomiositis.

Viendo desde jóvenes a ancianos, ¿Considera que ahora se cuida más la piel?

Creo que hay más conciencia, sobre todo en el uso de la protección solar para la prevención del cáncer de piel. Antes, por las circunstancias que fueran, no todo el mundo tenía acceso a protector solar, eran más caros o no había concienciación, era como decir : "Ponte un poco de Nivea o un poco de aceite". También ahora hay más cultura de la imagen.

Antes de preguntarle por ello, ¿qué agentes son los que más afectan a la piel?

Sin duda, la radiación ultravioleta. Los contaminantes de la polución también tienen su efecto y hay otra cosa que envejece mucho y es el tabaco, que la gente no siempre lo tiene en cuenta. El tabaco fomenta la producción de arrugas porque favorece la destrucción de las fibras elásticas, tanto del pulmón como de la piel.

La incidencia del cáncer de piel ha subido un 10% en España en los últimos años.

Además de más conciencia, hay más herramientas, como el dermatoscopio, una cámara que tiene luz polarizada y permite ver lesiones que el ojo humano no distingue. Esto, por ejemplo, nos permite diagnosticar más temprano el carcinoma basocelular, que es el tumor más frecuente en la estirpe humana.

¿Cómo se debe educar para protegerse del sol?

Creo que hay que hacerlo desde niños e inculcarlo, como la costumbre de lavarse los dientes. Se debe explicar que hay que proteger bien las zonas expuestas en épocas de mayor sol, utilizar crema protectora con al menos un factor 30 de protección, tanto para rayos UVA como UVB, no bajar a la playa según a qué horas...

Sobre la cultura de la imagen, ¿qué opina de las rutinas faciales que implican utilizar muchos productos?

Una pérdida de tiempo y dinero. Lo que mejor previene el envejecimiento en pieles jóvenes es usar protector solar y, si se empieza con un poco de rutina contra el envejecimiento, se puede usar el retinol, porque todo lo que sean retinoides exfolian un poco. Al principio van a irritar, porque es lo que se busca. Por eso se empieza con poca frecuencia y se amplía su aplicación a medida que la piel lo vaya tolerando.

También están de moda suplementos que previenen la caída capilar y se pueden comprar sin receta.

Hay que revisar la composición de nutrientes porque algunos hacen de disruptor hormonal. Hay que evitarlos, sobre todo si eres mujer y estás embarazada. La mayoría de nutrientes son hidrosolubles y si hay en exceso en el cuerpo lo único que hacen es encarecer el pis. Luego, al margen de que no es considerable consumir nutrientes sin supervisión, hay que ver el efecto que tienen. Si eres una persona que come variado, no te restringes... La proporción que te pueden mejorar es un 10% a los seis meses.

¿La promoción de medicamentos que no necesitan receta induce a que nos autodiagnostiquemos?

Efectivamente, y también genera unas expectativas de mejoría que al final no se ven cumplidas, lo que genera un poco de frustración. Pasa igual con la gente que promociona medicamentos en redes sociales y te dice qué recetas pedir al médico. Hay que tener cuidado porque son fármacos seguros pero que no están exentos de efectos adversos y, enlazado con la teledermatología. ¿hasta que punto podemos atender todo en la Seguridad Social?

¿Le han llegado a pedir que recete algo sólo porque lo han visto en redes?

Aquí no llevo tanto tiempo, pero en Madrid, muchísima gente, y es complicado hacerles recapacitar. Lo que recomiendo es consultar las fuentes y comprobar de qué está compuesto aquello que se quiere comprar porque luego, si da algún problema, ¿cómo sabemos nosotros a qué se debe?

Hablando de la sanidad pública, ¿qué opina de la propuesta de Sanidad de prohibir a los MIR y jefes de servicio ejercer en la privada?

Yo trabajo sólo en la pública, que es raro en Dermatología porque es una forma de sacar sobresueldo, pero a mí no me gusta porque no me atrae tanto el tipo de paciente. Me refiero a quienes por lo general consultan más por estética o por procedimientos de rejuvenecimiento, pero me parece que poniendo prohibiciones lo que se va a conseguir es un éxodo de médicos de la pública porque a día de hoy en la privada pueden ganar más.

Suscríbete para seguir leyendo