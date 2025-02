Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: «Hay una incineradora sobredimensionada en Mallorca y sería ilógico no aprovecharla»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, reitera que es favorable a que los residuos que se generan en las Pitiusas puedan trasladarse a la incineradora de la planta de Son Reus, en Palma, una vez que el vertedero de Ca na Putxa haya llegado al final de su vida útil. Algo que se prevé que sea en 2028.

Marí afirma que es «optimista» y que espera que «impere la lógica», de manera que esta propuesta pueda salir adelante con el acuerdo entre los consells de Ibiza y Mallorca y también el Govern. Así se pronuncia Marí tras el reciente desacuerdo público entre ambas instituciones insulares. A finales de enero, una portavoz del Consell de Mallorca desmintió al Consell ibicenco después de que se dijese que Mallorca había dado el vistobueno a tal opción. De hecho, la daba por «descartada».

«Hay alguna discrepancia, pero estoy convencido de que al final imperará el sentido común y la lógica y que pondremos en marcha el plan piloto, que pensamos que es necesario para demostrar que el traslado de residuos se puede hacer con las máximas garantías. Es un proceso que no creará ninguna molestia ni a los ibicencos ni a los mallorquines», sostuvo Vicent Marí en la UIB de Ibiza y Formentera este sábado, minutos antes de la inauguración de las jornadas intermunicipales del PP balear. «Es un proceso del que ya llevamos tiempo hablando y hay que concretar los últimos flecos», afirma.

El conseller de Vox se niega

Las declaraciones de Marí contrastan con lo que ha dicho, en más de una ocasión, el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y responsable de Medio Ambiente, Pedro Bestard (Vox), quien descarta el traslado. «Ya le puedo decir que la posición de este equipo de gobierno es que no se van a traer residuos de ningún sitio a Mallorca. Si el Consell de Ibiza tiene un problema con los residuos que lo trate con el Govern balear y no con nosotros», dijo Bestard en el último pleno del Consell mallorquín, en el que, a pesar de la insistencia de un conseller socialista, el presidente de Mallorca, Llorenç Galmés, no se pronunció sobre este asunto.

«Puedo entender que se hagan manifestaciones por parte de algunos partidos, pero lo que se tiene que mirar aquí es el interés general, que tenemos una infraestructura en Mallorca sobredimensionada. Sería ilógico no aprovecharla si esto no causa ningún perjuicio a los residentes de una isla y de la otra. Tiene que imperar la lógica, lo normal y lo racional, y estoy convencido de que acabará imperando. En ello estamos. Hay que desbloquear la situación», responde Marí al ser preguntado por las palabras de Bestard. «Confío en el sentido común, en la buena fe de todas las partes y en que finalmente los dos consells, conjuntamente con el Govern, buscaremos la fórmula adecuada para que este traslado de residuos se pueda realizar con todas las garantías», añade antes de señalar que «el Govern lleva interviniendo en esta cuestión desde la primera conferencia de presidentes de esta legislatura».

Al acto en la UIB acudió la presidenta balear, Marga Prohens. Aunque no estaba previsto que los periodistas pudiesen formularle preguntas, después de los parlamentos inaugurales se le preguntó a Prohens si era posible tal opción y la declinó, alegando que para hoy, domingo, sí que está previsto contestar a las preguntas de los medios en otro acto en el que participa. «El [problema] de los residuos de Ibiza es, en primera instancia, del Consell de Ibiza, pero en el Govern no podemos mirar hacia otro lado», señaló el viernes el portavoz del Ejecutivo balear, Toni Costa, quien se mostró favorable a alcanzar un consenso.

Marga Prohens, en Ibiza. / Toni Escobar

