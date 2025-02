Tellado, el azote de Armengol en el Congreso, dispara en Ibiza

Como es habitual en su comida anual, el PP de Ibiza volvió este domingo a hacer gala de su capacidad de movilización, con 1.100 militantes y simpatizantes congregados. De hecho, se vendieron todos los tiques puestos a la venta, a 15 euros, para acudir al Recinto Ferial.

No faltó tampoco una escena que se repite año tras año, con los principales dirigentes del partido removiendo una de las sartenes gigantes en las se prepara el menú. En esta ocasión, un arròs de matances, acompañado de ensalada. El primer espada nacional invitado para la ocasión era el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, sorprendido por la fecha elegida por sus correligionarios ibicencos para dar la bienvenida a 2025: «Cuando José Vicente Marí me invitó a esta comida de año nuevo, le comenté si ibais a celebrar el año nuevo chino», bromeó ante la audiencia. Unos segundos antes, al iniciar su discurso, ya se ganó a la concurrencia con una promesa: «Si algo he aprendido después de tantos años en política, es que en una comida-mitin debes hablar poco».

El 'mac de fer trons'

Al final, fueron casi diez minutos. Él sintió que cumplió su palabra, pero sumados a las otras tres intervenciones, los mítines se prolongaron durante casi una hora, hasta las tres del mediodía. Y con los estómagos vacíos. Tellado tuvo tiempo de sobra para convertir a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su particular mac de fer trons.

Comida del PP en el Recinto Ferial de Ibiza con Marga Prohens y Miguel Tellado / Vicent Marí

Le echó en cara desde la antigua polémica por tomarse unas copas durante las restricciones por la pandemia del covid hasta la generada esta semana por la presencia en el Congreso del terrorista yihadista Mohamed Houli Chemlal, condenado a 43 años por los atentados de Las Ramblas de Barcelona y de Cambrils en 2017, a raíz de la comisión parlamentaria impulsada por Junts per Catalunya . «¡Nos habéis enviado un regalo envenenado!», exclamó, al referirse al fin del pasado mandato autonómico de Armengol.

Ya lo había avisado previamente el presidente insular del PP, José Vicente Marí Bosó (presentado por una voz en off como «el capitán del partido en Ibiza»), cuando calificó a Tellado como «el azote de Armengol en el Congreso». Marí Bosó sacó pecho de los resultados de los populares en la isla, que les aupó con mayoría al Consell y cuatro de los ayuntamientos. También a la alcaldía de Sant Josep, aunque en minoría. No obstante, «hasta Podemos le apoya los presupuestos a Vicent Roig [el alcalde josepí]», ironizó.

La «ibicenca» Prohens

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, era protagonista del acto aún antes de salir al escenario. En todos los mítines, se reiteró que «los socialistas han querido jugar sucio», recordando el sobreseimiento de la causa abierta contra él por ‘La vida Islados’. «La política no se hace en los juzgados, sino en las instituciones y en la calle», reivindicó, a modo de redención, el aludido.

No faltaron en su discurso los temas habituales de la agenda: «El agua de las perforadas para la gente del campo», «ante la llegada masiva de pateras ¿dónde está el gobierno responsable?» o su breve mención a la gestión de los residuos, en la que rehuyó la polémica con su homólogo mallorquín, Llorenç Galmés, que se encontraba entre los invitados.

Quizás para ganarse el favor de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ante su anuncio de mediar en este asunto, la presentó como «una ibicenca más». «Como todos vosotros, aunque hable mallorquín», apostilló.

Prohens, en el turno final, sorprendió por la vehemencia in crescendo de su discurso, hasta el punto de que el audio de los altavoces iba saturándose durante buena parte de sus críticas a la izquierda por «defender y proteger a los okupas» o por congratularse de que «la oficina antioposición ya es historia». De nada sirvieron los disimulados gestos, desde un lateral del escenario, con los que el personal del gabinete de prensa del partido trataban de advertirle para que se alejara del micrófono.