Marga Prohens, presidenta del Govern: «Si pedimos al ciudadano que gaste menos agua, hay que atajar las fugas y la salinización»

La dificultad de acceso a la vivienda y la problemática del agua en las islas fueron dos de los ejes centrales del discurso de la presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, en la apertura de las jornadas intermunicipales del partido que se celebran en Ibiza este fin de semana.

«En Ibiza la situación del agua es especialmente preocupante. Cada vez llueve menos y el cambio climático es una realidad», alertó Prohens. En este sentido, dijo que las administraciones públicas deben asumir responsabilidades: «Nos toca trabajar en ello (...) No podemos pedirle a los ciudadanos y al sector turístico que reduzcan el consumo, cosa que hay que hacer, si no se solucionan los problemas de fugas de agua y de salinización».

«El problema del acceso a una vivienda es un drama social ante el que el PP no se quedará de brazos cruzados», afirmó, por otro lado. Por ello, «hay que darlo todo en vivienda, no lo podremos resolver de un día para otro ni con una medida concreta, pero la gente confía en nosotros y no les vamos a defraudar», dijo Prohens en el acto inaugural de las jornadas, que tuvo lugar en la sede pitiusa de la UIB.

La presidenta balear destacó que, «de la mano de los ayuntamientos», ya se han proyectado «750 viviendas de promoción pública en el archipiélago para alquiler social». «Vamos a dar nuevas herramientas para el impulso de vivienda nueva optimizando el suelo disponible para esta, hay que ampliar la disponibilidad del suelo y no encontrarán al Partido Popular en soluciones fracasadas ni tampoco dando apoyo a los okupas», señaló Prohens. En este sentido, la presidenta se mostró tajante: «El PP lo tiene claro: la okupación es delito, vamos a adoptar todas las medidas necesarias para combatirla y siempre nos encontrarán del lado de los propietarios afectados». Sostiene que, ante las dificultades de los inquilinos para tener una vivienda, quien debe dar las soluciones son las instituciones, «no cargar este problema sobre las espaldas de las familias» propietarias.