Carmen Ferrer: «No me planteo irme de la política municipal a otra institución»

¿Qué es lo que más le preocupa como alcaldesa?

Muchas cosas, pero diré el acceso a la vivienda a un precio asequible y, a escala más municipal, también el agua. Las reservas en Ibiza están al 36%, tenemos que pasar el verano y no está lloviendo.

¿Después de tanto tiempo en política local, se plantea dar el salto a la política balear o nacional? ¿O volver al Consell de Ibiza?

¡Uy, uy! [ríe]. No, no. Yo empecé en política municipal [en 2007] , estuve en el Consell como consellera de Turismo [de 2011 a 2015] y en estos momentos estoy muy contenta intentando trabajar para aportar en mi municipio. He adquirido unos compromisos con los ciudadanos, fuimos a elecciones y tenemos un programa. Todo el equipo estamos muy concentrados en hacer aquello a lo que nos comprometimos.

Entonces, ¿no se lo plantea?

No, no. Mi planteamiento es hasta 2027, no más allá, en estos momentos. Es muy pronto para plantearse nada y creo que cuando uno está centrado en su trabajo, está al 100% con ello. Los que me conocen saben que voy a tope con lo que tengo.

¿Cuál ha sido su momento más duro como alcaldesa?

Sin duda, el principio del covid. Por muchas cosas, sobre todo por no saber lo que había, con toda la gente encerrada, y por el momento en el que conocimos la primera persona fallecida, en Can Blai. Muy duro sobre todo por no saber si había gente que necesitaba ayuda y a la que no se le estaba dando a tiempo. Si a tal señor le hacían falta medicinas o comer, u otra cosa, pues se llegaba a él de algún modo; lo más duro fue no saber si había gente a la que no se le estaba dando la ayuda que necesitaba. Era la preocupación más importante como responsable de los ciudadanos. Pero hay que decir que a través de teléfonos, de líneas de ayuda, de las asociaciones, de la generosidad de tanta gente que se ofreció, creo que se llegó a todos los casos que debían tener una atención más especial.