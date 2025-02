Marga Prohens, en Ibiza: "Hay que darlo todo en vivienda, no lo podremos resolver de un día para otro"

La presidenta del PP Balears, Marga Prohens, ha destacado durante su intervención en la apertura de las jornadas intermunicipales del partido que se celebran este fin de semana en Ibiza la dificultad del acceso a la vivienda en las islas.

“Tenemos un proyecto valiente, que no mira hacia otro lado ante las preocupaciones de la gente y lo hemos demostrado afrontando con determinación el principal problema de los ciudadanos de estas islas: el acceso a una vivienda, un drama social ante el que el PP no se quedará de brazos cruzados”, ha afirmado. Por ello, “hay que darlo todo en vivienda, no lo podremos resolver de un día para otro ni con una medida concreta, pero la gente confía en nosotros y no les vamos a defraudar”, ha prometido Prohens.

Así, la presidenta balear ha recordado que “de la mano de los ayuntamientos ya hemos proyectado 750 viviendas de promoción pública en Balears para alquiler social y pensando especialmente en los residentes” dado que “ahora sí, en todas las nuevas promociones pedimos un mínimo de cinco años de residencia en el municipio con un plan de choque para sacar 7.000 nuevas viviendas al mercado a un precio asequible”.

“Vamos a dar nuevas herramientas para el impulso de vivienda nueva optimizando el suelo disponible para esta, hay que ampliar la disponibilidad del suelo y no encontraran al Partido Popular en soluciones fracasadas ni tampoco dando apoyo a los okupas”, ha señalado Prohens. En este sentido, la presidenta ha sido clara y tajante: “El PP lo tiene claro: la ocupación es delito, vamos a adoptar todas las medidas necesarias para combatirla y siempre nos encontrarán del lado de los propietarios afectados”.

"Cambio drástico en la política migratoria"

Por otra parte, Prohens ha añadido que “es el momento de hablar de límites y de contención, hemos tenido la valentía de decir que estamos al límite en cuanto a la congestión turística, somos también los que hemos tenido la valentía de decir que estamos al límite en inmigración ilegal con la llegada de pateras a nuestras costas y que estamos al límite de menores migrantes porque ya no podemos acogerlos en condiciones dignas”. “Necesitamos un cambio drástico en la política migratoria, que se protejan nuestras fronteras y que se luche contra las mafias y quienes lo habéis reivindicado desde el principio habéis sido los alcaldes del Partido Popular”, ha señalado la presidenta.

“Hemos hecho muchas cosas, pero son muchos los retos que aún tenemos pode delante y no hay ninguno que sea fácil, pero por este motivo los ciudadanos nos votaron, para dar respuesta y lo debemos hacer con las recetas del Partido Popular, porque son las buenas y son las que nos pidieron los ciudadanos de Balears, porque son las recetas del cambio y es el cambio de todos”, ha concluido Prohens.