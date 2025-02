El artista Nico Munuera: «Ibiza me ha ayudado a entender la pintura como naturaleza en sí misma»

Nico Munuera (Lorca, 1974) tiene «un vínculo muy fuerte» con Ibiza, sin embargo, nunca había expuesto en la isla, hasta ahora. Lo hará en unos días, en el marco de la séptima edición de MACE Focus, que se inaugurará el próximo 22 de febrero a las 12 horas en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. Como explica la directora de la entidad y comisaria de esta muestra coral, Elena Ruiz Sastre, en esta nueva entrega se ha querido introducir un cambio y dedicar un espacio mayor, la Sala de Armas, a uno de los artistas invitados, en este caso, el reconocido pintor murciano.

Sin duda, para Munuera la posibilidad de mostrar su trabajo en un lugar al que le debe «todo, conceptualmente hablando», significa mucho y hacerlo en el MACE más. «Era una ilusión que tenía desde hace tiempo y que veía probable, aunque no la he forzado», reconoce. Este comentario lo hace en la Sala de Armas, rodeado de las 23 obras, creadas entre 2011 y 2024, que integran su exposición particular. La han bautizado ‘Saturnalibus optimo dierum’ (algo así como ‘Las Saturnales, el mejor de los días’), haciendo referencia a una de las celebraciones más populares de la antigua Roma, que se llevaba a cabo en el solsticio de invierno en honor al dios Saturno.

Munuera, que tiene su «centro base» en Valencia desde que en 1993 fue allí a estudiar Bellas Artes, descubrió Ibiza, gracias a su pareja, María Fernández, en el año 2000. La isla que se encontró, admite, no se parecía en nada a la imagen tópica que tenía en mente. Lo primero que conoció y lo que le cautivó fueron los paisajes del norte, en concreto, la zona de Portinatx, que le despertó «recuerdos intensos de su infancia y adolescencia en el entorno rural de Lorca, su tierra». El flechazo fue tan certero que desde entonces no ha dejado de venir a la isla, en la que ha llegado a pasar largas temporadas.

En sus estancias más prolongadas, relata, tenía como costumbre visitar a diario la zona del faro de Moscarter para hacer vídeos y fotos desde allí tanto de la salida del sol como del mar. Lo comenta después de mostrar una serie de cinco obras enmarcadas titulada ‘Folia Aqua’, que combina acrílico sobre papel y fotografías en blanco y negro tomadas en el faro y Cala d’en Serra.

Ibiza, asegura, le ha ayudado a comprenderse a sí mismo y entender su propia pintura «como naturaleza en sí misma», creada a partir de la mezcla de pigmentos, en este caso acrílicos, y agua. El norte de la isla, dice, es su lugar de recogimiento, donde lee y aprende a interiorizar lo que luego fluye en sus obras. También en Ibiza es donde desarrolla otra de sus facetas, la escritura.

«Una ventana a lo espiritual»

Al contemplar los cuatro grandes acrílicos sobre lino de la serie ‘Torii’, que se exhiben en el espacio central de la Sala de Armas, es muy probable que al espectador le sugieran un amanecer o un atardecer y, como apunta Ruiz, «la línea encendida del horizonte». «Tengo un vínculo muy profundo con la naturaleza y mucha gente ve mis obras como paisajes, pero en realidad ha sido la pintura la que me ha llevado al paisaje», explica el artista abstracto.

Cuenta también con detalle cómo trabaja sus obras: pinta siempre en horizontal y haciendo series, sin un plan premeditado, «partiendo de la máxima sencillez» y dejándose llevar por lo que la pintura le dice. «Mi obra en apariencia tiene que ser sencilla», insiste el creador murciano, para el que los cuadros «son una ventana a lo espiritual y emocional».

Influencia oriental

Casi siempre, detalla, comienza sus creaciones con el blanco, que, por cierto, está muy presente en ‘Ross Island’ y en otra serie de cuatro obras sobre papel de una belleza etérea y sensual.

Su técnica, como él mismo comenta, tiene influencia de «la estampación japonesa y del pensamiento oriental», algo que ha empezado a «entender y a interiorizar» en sus estancias en Ibiza «a través de las lecturas y de las vivencias de la naturaleza». Por ello, «ideas como perdurabilidad, percepción, calma, interioridad, belleza y sencillez» están muy presentes en su trabajo.

Más que los estallidos de creatividad, «la disciplina» es primordial para este artista, que aunque bebe de la fotografía, el vídeo, la literatura y la escritura, se considera, ante todo, pintor.

«En el escalafón de necesidades básicas del ser humano, el arte está después de comer, beber y dormir»

Para Munuera la pintura es «una vía de conocimiento y de crecimiento personal» y lo que le ayuda, dice, a posicionarse «en el aquí y en el ahora».

Cuando se le pregunta qué es el arte para él, se detiene unos instantes a meditar antes de dar esta respuesta: «Es algo que no podemos llegar a explicar racionalmente y que es parte de lo que nos hace humanos porque está desde los orígenes. Me atrevería a decir, incluso, que en el escalafón de las necesidades básicas estaría solo un escalón por debajo de comer, beber y dormir». Para él lo está, sin asomo de duda.

Munuera recalca en un par de ocasiones durante la entrevista que lo que le importa y lo que disfruta de verdad «no es la obra hecha» sino estar en el estudio sumergido en pleno proceso de creación o contemplando la naturaleza y el mar desde el faro de Portinatx. Que luego el resultado de esas experiencias se traduzca en obras que acaben conectando con el público es un plus «maravilloso» que también aprecia.

Un pintor que iba para matemático

«A mí lo que me interesa es la práctica, yo no expondría jamás si no lo necesitara, es algo que me produce hasta pudor», admite este tímido confeso que descubrió la pintura con 18 años. «No vengo de una familia con tradición de artistas, mi padre era electricista, y yo no había pintado en mi vida. De hecho, empecé a estudiar la carrera de Matemáticas, pero gracias a un amigo empecé a jugar con la pintura y, de repente, me di cuenta de que eso era lo único que me hacía sentir a gusto, así que me matriculé en Bellas Artes», relata.

Desde entonces ha conseguido forjarse una sólida carrera de proyección internacional jalonada de becas de creación artística en Valencia, París, Nueva York y Berlín; y de reconocimientos como el premio Estampa 2011 de la Comunidad de Madrid.

Ha expuesto su trabajo en innumerables galerías de España y del extranjero. Por ejemplo, sus vídeos, fotografías y obra sobre papel pintado de la zona de Portinatx se han podido ver en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en Valencia; en la Sala Verónicas de Murcia; y en la Fundación Marso de Ciudad de México.

Ahora ya puede añadir al currículum, por fin, Ibiza, la tierra que tanto le ha aportado en el plano artístico y de conocimiento personal.

Un giro en el formato de la nueva edición de la muestra MACE Focus En esta séptima edición de MACE Focus, la directora del museo de Dalt Vila, Elena Ruiz, ha introducido un cambio con respecto a años anteriores desplegando las obras de los artistas invitados por todos los espacios del museo y dedicando la Sala de Armas a una muestra más extensa, la de ‘Saturnalibus optimo dierum’, de Nico Munuera. A las obras del creador murciano, se suman piezas de distintos creadores prestadas, donadas o adquiridas en los últimos tiempos por el MACE. Como detalla Ruiz, hay dos piezas de Irene de Andrés, ‘Idea. Donde nada ocurre’ y ‘Heaven. Donde nada ocurre’, instaladas en la planta 1 y en la terraza. Además, hay dos creaciones de Albert Pinya en la planta -2, próximas al yacimiento arqueológico del subsuelo, en el mismo espacio donde se ha colocado un dibujo de Christ-Off. Esta muestra coral incluye también «un retrato del pintor Vicent Calbet y dos pequeños óleos suyos donados por un amigo suyo profesor de Bellas Artes en Valencia, Antonio Tomás, que se han colocado junto a otra obra del autor de la colección permanente». Asimismo, en el vestíbulo hay una pieza de Robert Llimós, donada por David Parcerisas. La entrada es el lugar escogido para «un cartel insólito» de diseño modernista que representa un cabaret parisino y que data del año 1927, que es obra de Bartomeu Escandell y que ha donado Concepción Comamala. La muestra se podrá visitar desde el 22 de febrero a mediodía hasta el 1 de junio.

