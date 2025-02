"Encontrar un piso de tres habitaciones a precio de mercado, el Santo Grial de la vivienda en Ibiza"

¿Hasta cuándo durará esta maldición bíblica que condena a los ibicencos que no son rentistas a sufrir unos precios de la vivienda desorbitados? Pues parece que va para largo, o al menos eso es lo que opinan quienes trabajan el sector inmobiliario. «Llevo años escuchando que los precios no pueden subir más, pero creo que en los próximos años seguirá subiendo. Hay un problema porque la demanda es mucho más alta que la oferta», explica Antonio Ramírez, gerente de Sa Pedrera Inmobiliaria, que cree que «los alquileres son altísimos, con lo que la gente se ha lanzado a comprar».

La oferta es escasa, lo que resulta extraño, ya que la isla se ha vuelto a erizar de grúas y las nuevas promociones inmobiliarias se suceden sin cesar. «Es que hay un tipo de producto que no existe. Las promotoras construyen pisos de 70 metros cuadrados y dos habitaciones porque son los que dan más rentabilidad», explica Juan Torres, administrador de la empresa Ibiza TRT: «Pero hay otros productos que no los encuentras. Yo los llamo el Santo Grial, porque nadie los ha visto. Por ejemplo, propiedades de tres dormitorios a precio de mercado. Hay muchas familias que están buscando y no encuentran».

También hay otros factores que distorsionan el mercado, según señala Jimena Gaitán, comercial de Windsor&Meyers: «La vivienda es una opción para la inversión. Mientras el metro cuadrado siga subiendo, será un imán para inversores». Otro motivo es la llegada de compradores extranjeros, aunque su objetivo es otro perfil de viviendas: «Hay muchos extranjeros que las adquieren porque hacen teletrabajo en la isla y su poder adquisitivo es alto», explica Torres, quien señala que este perfil ya supone un 30% de sus compradores.

