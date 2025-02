La fiesta más famosa de Ibiza vuelve a Pacha

La icónica Flower Power regresa a Pacha Ibizatodos los sábados de plena temporada, del 7 de junio al 30 de agosto, con una fecha especial marcada en el calendario: el 4 de octubre de 2025. "Cada semana, el multiinstrumentista en vivo Bora Uzer será el anfitrión de esta experiencia única, una celebración que va más allá de la fiesta y nos sumerge en un viaje transformador que encapsula el espíritu libre de la isla", ha anunciado en un comunicado el club de las cerezas.

"Bora Uzer se conecta con el público a través de sonidos auténticos, siempre cargados de emoción y pasión", señalan. Como residente de Flower Power, "explora su extensa biblioteca musical para ofrecer un sonido fresco que fusiona emotional house y grooving tech-house".

"La temporada pasada en Flower Power fue verdaderamente transformadora para mí. La energía, los momentos mágicos y el amor que sentí fueron incomparables. Estoy emocionado de volver a Pacha Ibiza, listo para crear nuevos recuerdos con todos vosotros. Bailemos, celebremos la vida y vivamos cada instante con toda su intensidad. ¡Nos vemos en la pista de baile!", ha señalado el artista Bora Uzer.

A Uzer le seguirán "auténticas leyendas del house y el disco" como Boy George, Roger Sanchez, Purple Disco Machine, Masters at Work (Louie Vega + Kenny Dope), Kings of House (Louie Vega + David Morales), The Ritual (Louie Vega + Anané) y Flight Facilities, "quienes aportarán su sonido inconfundible para crear noches inolvidables". Todo ello tras los sets de apertura de Fabrice y Sam Oui.

"Ningún viaje a Ibiza está completo sin vivir la fiesta más legendaria y longeva de la isla", han asegurado desde Pacha.