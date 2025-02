Torres se reafirma en su demanda

El conseller socialista Víctor Torres insistió ayer en que el PP aprovechó recursos públicos (el montaje para el acto de la entrega de las medallas de oro) para un acto electoral del PP en el Recinto Ferial en mayo de 2023. «Nos reafirmamos en lo que dijimos», dijo Torres pese a que el juzgado ha archivado la demanda al no apreciar indicios de delito por parte del PP. «Respetamos lo que diga la Justicia, pero no lo compartimos», indicó, al tiempo que insistió en «las casualidades» que se dieron para abaratar la factura del PP.Todavía no han decidido si van a presentar un recurso contra el auto de archivo. Antes de evaluarlo, según Torres, primero se debe resolver si el juzgado acepta la personación del PSOE. Torres puso la demanda en representación del PSOE pero a título personal.