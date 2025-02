Toni Costa: «El Govern no puede mirar a otro lado en el conflicto de los residuos de Ibiza»

«El [problema] de los residuos de Ibiza es, en primera instancia, del Consell de Ibiza, pero en el Govern no podemos mirar hacia otro lado», afirmó este viernes a mediodía el ibicenco Toni Costa, portavoz del Ejecutivo, durante su comparecencia para explicar los acuerdos del Consell de Govern.

El portavoz respondió así a una pregunta sobre el conflicto desatado entre los consells de Ibiza y Mallorca, cuyo vicepresidente segundo y responsable del área de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de Vox, se ha negado de plano a que la basura de Ibiza se incinere en la planta de Son Reus.

Bestard desmintió así las afirmaciones del presidente ibicenco, Vicent Marí, quien, por su parte, defiende que la semana pasada había hablado con su homólogo de Mallorca, Llorenç Galmés, también del PP, para alcanzar un acuerdo para que la basura de Ibiza se gestione en Mallorca. Explicaba que había una negociación abierta y que estaba pendiente de «unos flecos por resolver».

«Lo que querría es que se llegara a ese consenso», afirmó el portavoz del Govern, cuya presidenta, Marga Prohens, que visita este fin de semana la isla, aún no se ha pronunciado sobre este desacuerdo. El propio Costa calificó de «grave problema» la situación de Ibiza a la hora de gestionar los residuos. «El vertedero de Ibiza tiene una fecha de caducidad definitiva», recordó el portavoz antes de insistir en que aunque el problema es para el Consell, las demás instituciones deben echar una mano. Incluido el Govern, «como se comprenderá».

«Los dos consells tienen que negociar», reiteró por tercera vez el vicepresidente ibicenco, que confía en que se llegue a un consenso. «Aunque parece que hasta el momento no ha sido posible», reconoció, lacónico, antes de acabar su breve discurso sobre este tema: «Que este consenso se pueda alcanzar en un tiempo razonable».

La última negativa del Consell de Mallorca se produjo este jueves en el pleno del Consell de Mallorca, donde el presidente, con quien Marí defiende que ha hablado, no pronunció una palabra sobre este asunto, a pesar de que la pregunta iba dirigida a él. Fue Bestard quien contestó, en el mismo sentido en el que ya se había pronunciado en este diario, a preguntas de un conseller del PSOE: «Ya le puedo decir que la posición de este equipo de gobierno es que no se van a traer residuos de ningún sitio a Mallorca. Si el Consell de Ibiza tiene un problema con los residuos, que lo trate con el Govern balear y no con nosotros».

Precisamente, está previsto que Vicent Marí coincida este fin de semana en Ibiza con la presidenta del Ejecutivo regional, Marga Prohens, que visita la isla para asistir a varios actos de partido organizados en la isla.