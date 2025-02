Recogen 1.500 firmas en Ibiza para pedir a Educación contrato anual para los auxiliares

Comisiones Obreras presentó ayer en la conselleria de Educación las firmas recogidas en los últimos meses para exigir al Govern que contrate durante todo el año a los auxiliares técnicos educativos (ATE) de los centros. En total, en las islas se han recogido 6.638 apoyos para la petición, unos 1.500 de las Pitiusas, según explicaron Catalina Trías, delegada de la sección sindical de CCOO en Balears, y María Parra, delegada de las Pitiusas, tras entregar la petición.

Estas trabajadoras (la mayoría son mujeres) son empleados públicos de la Comunitat que trabajan en los centros educativos con el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), por lo que el sindicato defiende que, si sus condiciones mejoran, también lo hará la capacidad del sistema educativo para garantizar la inclusión en las aulas.

Menos dinero

Así, en un escrito, CCOO pide una mejora en las condiciones laborales: «Es necesario eliminar las condiciones precarias que sufren gran parte de los y las profesionales integrantes del colectivo ATE con contratación discontinua. Además, siendo una categoría feminizada, esta precarización en la contratación comporta una clara discriminación indirecta».

Las mismas fuentes aseguran que no contar con contrataciones de todo el año «merma considerablemente sus retribuciones básicas, llegando a percibir un salario por debajo de las categorías inferiores». «El colectivo afectado por la contratación discontinua en los meses de julio y agosto no tiene retribuciones, y el tipo de contrato implica no percibir ambas pagas extras completas», criticaba CCOO a principios de diciembre.

El sindicato calcula que quienes cuentan con contrato de doce meses no representan ni un tercio de los profesionales de este colectivo en Balears. Denuncian que esto va en detrimento de la igualdad de unos ATE con otros, y también con respecto al resto de trabajadores de la administración pública.