Mallorca también desmiente al presidente Vicent Marí: «No se traerán residuos de Ibiza»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aseguraba la semana pasada que había hablado con su homólogo de Mallorca, Llorenç Galmés, también del PP, para alcanzar un acuerdo para que la basura que se produce en las Pitiusas se incinere en la planta de Son Reus, en Palma, y que había una negociación abierta y «unos flecos por resolver». Así respondía Marí a la negativa del vicepresidente segundo de Mallorca y responsable del área de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de Vox, a cerrar ningún tipo de acuerdo con Ibiza para asumir la gestión de sus residuos.

Las instalaciones de la incineradora de Son Reus. | D. I.

Pues nada más lejos de la realidad a tenor de la posición manifestada ayer en el pleno del Consell de Mallorca por el gobierno de coalición de PP y Vox. Bestard volvió a cerrar la puerta a la solicitud de ayuda de Ibiza y esta vez lo hizo, además, en presencia de Galmés, quien optó por el silencio. En el pleno de la institución insular, el conseller socialista Javier de Juan dirigió una pregunta expresamente al presidente Galmés para conocer de primera mano su opinión sobre el conflicto institucional entre Ibiza y Mallorca y las declaraciones de Marí sobre las conversaciones que habrían mantenido para desbloquear el envío de la basura de las Pitiusas a Son Reus.

«Todo el mundo ha hablado menos usted, y es importante saber qué opina», le espetó De Juan tras relatar los hechos y declaraciones desde que en el último pleno del Consell de Ibiza, el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio Andrés, asegurara que el Consell de Mallorca había dado «el visto bueno» a la incineración de los residuos pitiusos, afirmación que fue desmentida por una portavoz de la institución mallorquina poco después de que fuera publicada en la edición digital de Diario de Ibiza.

Pese a que la pregunta iba dirigida a Galmés, este optó por no pronunciarse y pasó la palabra al vicepresidente segundo, Pedro Bestard, quien, de nuevo, tal como ya manifestó en declaraciones a este diario, descartó esta posibilidad. «Ya le puedo decir que la posición de este equipo de gobierno es que no se van a traer residuos de ningún sitio a Mallorca. Si el Consell de Ibiza tiene un problema con los residuos que lo trate con el Govern balear y no con nosotros», zanjó Bestard, sentado a la izquierda de Galmés, que rehusó intervenir.

Dicho esto, el vicepresidente segundo reconoció que el Plan Director de Residuos aprobado por el Consell de Mallorca y la ley autonómica de residuos, «prevén la posibilidad de que en Mallorca se traten residuos de otras islas y que no se traten de fuera de las islas». Pese a admitir que la normativa, pues, permite la incineración en Mallorca de la basura pitiusa, el conseller de Vox, sin dar ninguna explicación más, agregó: «De todas formas, se lo vuelvo a decir, no tenemos ninguna intención de traer residuos de Ibiza a Mallorca».

«Cobardía» de Galmés

Acto seguido, el conseller socialista arremetió contra el presidente Galmés por, «una vez más», haberse «escondido cuando debería dar la cara». «Ser presidente de esta institución no es para hacerse fotos bonitas con proyectos de los demás o saltarse el reglamento y no contestar a las preguntas. Déjeme decirle que es una manera bastante cobarde de ejercer la presidencia», le echó en cara De Juan.

Destacó también que, según las palabras de Bestard, «Vicent Marí miente cuando afirma que ha hablado con Galmés y sólo quedan unos flecos para pactar que la basura de Ibiza se envíe a Mallorca», al tiempo que agregó que pensaba que la decisión iban a tomarla la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente de la institución ibicenca.

Llorenç Galmés cortó la intervención de De Juan tras haber agotado su tiempo y , pese a las alusiones directas a su persona, rehusó de nuevo intervenir y volvió a cerder la palabra a su socio de gobierno, de Vox. Bestard zanjó el debate con las siguientes palabras: «Se lo vuelvo a repetir: no se traerán los residuos de Ibiza a Mallorca».

El miércoles 5 de febrero, al ser preguntado por la negativa (la primera) expresada por Bestard al tratamiento de la basura de Ibiza en la incineradora de Son Reus, el presidente del Consell de Ibiza se resistía a dar por cerrada esta puerta. «Es un tema que está sobre la mesa. Hay una serie de flecos que se han de resolver y trabajaremos para que así sea», decía Vicent Marí tras reconocer que después del pleno del 31 de enero en el que se generó el conflicto institucional, había hablado varias veces con Galmés.

De hecho, Marí aseguraba estar «sorprendido» por las declaraciones de Bestard a este rotativo. «Pensaba que estábamos en una fase de diálogo, de negociación. Quiero pensar que estas declaraciones [las de Bestard] se han hecho sin disponer de toda la información, y lo quiero atribuir a un malentendido», recalcó. Además, dijo que no arrojaba la toalla e insistía en la necesidad de que se haga una prueba piloto para demostrar que es «viable» el transporte de la basura a Mallorca sin causar molestias.

Suscríbete para seguir leyendo