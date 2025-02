Los funcionarios exigen que se renueve el contrato con Muface

Medio centenar de trabajadores públicos, de distintas administraciones, convocados por el sindicato CSIF, se manifestaron ayer frente a las puertas de Delegación del Gobierno en Palma para exigir la renovación de la cobertura médica de la mutualidad Muface. Ramón Seisdedos, portavoz del sector de educación del CSIF, explicó que el sindicato, a nivel nacional, había decidido aplazar la huelga convocada, debido a que el Gobierno ha aceptado presentar una nueva licitación para cubrir el servicio de Muface.

El sindicalista explicó que el próximo mes de marzo debería estar resuelto este conflicto, que afecta a miles de trabajadores públicos. Debido a que el contrato público terminó a finales del pasado año y pese a que el Gobierno sostiene que los funcionarios tienen asegurada en estos momentos la atención médica hasta que se renueve el concurso, ya se han producido casos de trabajadores públicos que no han sido atendidos por los médicos.

Uno de estos casos se produjo esta semana en Ibiza. José Juan Guijarro, que es un funcionario de educación, acudió a una consulta médica, porque tiene previsto someterse a una intervención quirúrgica, pero no es una operación urgente. El trabajador explicó que al presentar la tarjeta de la aseguradora privada, que cubría su tratamiento por su condición de mutualista de Muface, le comunicaron que la visita no estaba cubierta. Es decir, no quisieron realizarle la prueba que precisaba, argumentando que Muface ya no cubría ningún tipo de tratamiento en el centro médico. Como solución le plantearon que presentara un informe y solicitara que le derivaran a Palma, donde allí sí sería atendido.

El funcionario explicó que llevaba más de cinco años con este seguro privado, que se financia a través de la mutua, y que hasta ahora no había tenido ningún problema de atención médica. Afirmó también que en estos momentos, mientras el Gobierno no renueve el contrato con las compañías privadas, los mutualistas de Muface no tienen cobertura médica en ningún hospital de Ibiza. Salvo que se trate de una urgencia vital, los funcionarios deberán utilizar su póliza privada, si la tienen, o deberán pagar la visita, ya que no hay ningún médico especialista que atienda a los pacientes de Muface.