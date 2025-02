Estreno de la última versión de una canción de Avicci que lanzó en una discoteca de Ibiza

Tras el estreno del documental de Netflix 'I'm Tim' y la grabación completa de su último espectáculo en Ushuaïa Ibiza en 2016, la canción 'Forever Yours', con Sandro Cavazza (colaborador de Avicii durante mucho tiempo, como en la canción 'Without You') ha experimentado un resurgimiento en popularidad del fallecido DJ sueco.

Interscope Records, Pophouse y Avicii Estate han presentado hoy viernes 'Forever Yours by Avicii – Tim's 2016 Ibiza Version' como sencillo oficial en respuesta a las peticiones de los fans.

El productor, compositor y DJ Tim 'Avicii' Bergling lanzó dos álbumes, 'True' (2013) y 'Stories' (2015), antes de su trágico fallecimiento a la edad de 28 años. El álbum póstumo de Avicii, 'Tim', se lanzó en 2019. Los álbumes han regresado a las listas mundiales tras el lanzamiento de los dos documentales, y 'Forever Yours' se ha convertido en uno de los favoritos de los fans.

'Forever Yours – Tim's 2016 Ibiza Version' fue producida por Tim Bergling y Marcus Thunberg Wessel con la voz de Sandro Cavazza. La canción es la quintaesencia de Avicii en su mejor momento, emocionando al público y capturando la energía eléctrica de su actuación. El sencillo oficial preserva la magia de las presentaciones en vivo de este mítico DJ y celebra el vínculo duradero entre Avicii y sus seguidores.

Avicii saltó a la fama con éxitos como 'Levels' (2011), 'Wake Me Up' (2013) y 'Hey Brother'. Su música mezclaba house, folk y pop, lo que hizo que la electrónica fuera más popular.

Debido a problemas de salud y estrés, se retiró de las giras en 2016 y falleció trágicamente en 2018. Su álbum póstumo, 'Tim' (2019), refleja su impacto duradero en el mundo de la música.