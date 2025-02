El Consell d’Eivissa inverteix 1,5 milions d’euros en la reparació de diferents punts de la xarxa viària insular

El Departament d’Infraestructures Viàries del Consell Insular d’Eivissa està executant treballs de reparació de les deficiències detectades en diferents punts de la xarxa viària insular, un projecte d’1,5 milions d’euros i que ja ha permès millorar les travesseres de Sant Joan i Sant Miquel i que ara se centren en la carretera d’es Cubells, en Sant Josep, on a més de corregir les deficiències, es farà una reposició total del ferm.

També hi ha previstos treballs en la circumval·lació EI-20 al municipi d’Eivissa, a la carretera de Sant Miquel, i a la carretera de Sant Miquel a Sant Antoni passant per Sant Mateu i Santa Agnès.

Obres en la carretera d’es Cubells, en Sant Josep. / Consell de Eivissa

Aquests treballs suposen corregir les deficiències detectades, sobretot, pel creixement de les arrels dels arbres propers a la carretera, així com altres sots que fan malbé a la via i a la seguretat i comoditat en la circulació.

Així, amb aquestes accions puntuals, es recuperen les característiques superficials de les vies afectades i es milloren en la seguretat per als seus usuaris.

Els treballs tenen un període d’execució de cinc mesos.