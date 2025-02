Se complican las recetas de antibióticos para animales

Si recientemente algunos veterinarios se manifestaban en las calles de Barcelona, este martes algunas clínicas de Ibiza, así como del resto del Estado, cerraron sus puertas durante un breve espacio de tiempo a modo de protesta simbólica contra lo que consideran una excesiva carga burocrática a la hora de suministrar antibióticos y de recetar medicamentos y tratamientos a las mascotas. Y es que en enero entró en vigor un nuevo sistema de comunicación a través de una aplicación del Gobierno central en la que se deben registrar estas cuestiones. Algo que, denuncian los veterinarios, implica una sobrecarga laboral.

Por otro lado, el veterinario, con la normativa en la mano, tiene «limitaciones en el uso y prescripción de antibióticos»: «Esto viene motivado por el Real Decreto 666, de 18 de julio de 2023, que fija los pasos que se deben seguir, de cara a la lucha contra las antibiorresistencias, en la prescripción de un antibiótico veterinario (...) Las antirresistencias son un problema real, una de las principales amenazas sanitarias que habrá en Europa y el mundo», alerta Ramon García, presidente del Colegio de Veterinarios de Balears. Es por ello que la normativa no permite suministrar a animales, de entrada, medicamentos que no tienen un equivalente veterinario. Si se hace, tiene que estar debidamente justificado y antes se debe probar la eficacia de otro tipo de medicamentos en la mascota afectada. Esto divide a los veterinarios: algunos defienden poder recetar, desde el primer momento, medicamentos humanos que «han demostrado su eficacia».

Bajar el IVA

En lo que sí hay acuerdo en el sector es en reclamar una bajada del IVA, que se sitúa en el 21%, y volver a los niveles previos al 2012, cuando era del 10%. «Todos estos años hemos reivindicado la bajada del IVA, incluso llevando propuestas al Congreso. Es discriminatorio porque no hay ninguna profesión sanitaria que tenga un IVA como el nuestro», añade García, en la línea de los centros veterinarios de Ibiza consultados por este diario. El veterinario David Román, copropietario de la clínica Ibican, lamenta que «quienes lo están sufriendo son los tutores de las mascotas». Fernando Ribas, dueño de la Clínica Veterinaria San Jorge, en Sant Jordi, señala: «Nuestra profesión es muy vocacional y muchas veces no cobramos lo que debemos, la gente te pide descuentos y se queja de los precios. Nosotros los bajamos, pero el IVA continúa igual, así que disminuimos nuestros márgenes y cada año suben los medicamentos entre un 3% y un 5%. Al final, lo asumen las clínicas».

Sobre la sobrecarga burocrática, Ramon García comenta que el nuevo método de comunicación se llama Presvet, siglas de Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos. Y añade: «Hemos pedido una moratoria de la aplicación del nuevo sistema de comunicación telemática, hasta que las herramientas estén preparadas para poder hacerlo automáticamente y que prácticamente no haya carga administrativa». Recuerda que «las clínicas veterinarias no son grandes hospitales ni cuentan con grandes departamentos de apoyo» para asumirlo. Presvet sirve para «centralizar la información de las prescripciones veterinarias de antibióticos, incluyendo parte de la información que compone la receta veterinaria», indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Raquel Prats, profesional del Instituto Veterinario Oftalmológico en Ibiza, afirma que cada día dedica «dos o tres horas» a registrar información en Presvet. «Lo hago en casa porque quita mucho tiempo».

¿Y cuáles son exactamente los pasos que deben seguir los veterinarios a la hora de decidir qué antibiótico recetan? García explica que en 2017 la Agencia Europea de Medicamentos determinó la existencia de cuatro grupos de antibióticos (de la ‘A’ a la ‘D’). Ese esquema fija en qué orden se deben utilizar estos medicamentos. Si el primer grupo no funciona, entonces se prueba con el segundo. Así hasta llegar a la categoría D de medicamentos restringidos. «Esto quiere decir que para poder llegar a emplear estos medicamentos, el veterinario ha de tener la justificación de que los anteriores no funcionan, o de que no son suficientes, o incluso tendrá que realizar pruebas de estos animales de sensibilidad antibiótica. Siempre tendrá la posibilidad de utilizar antibióticos de cualquier categoría si está debidamente justificado».

A modo de ejemplo, David Román de Ibican explica que «aunque el laboratorio haya sacado licencia de amoxicilina únicamente para tratar la infección de dientes», también se recurre a él para otras patologías: «Ahora ya no podemos, tienes que fijarte en que ese antibiótico esté licenciado para esa indicación. Solo podemos prescribir medicamentos para humanos si hay un vacío terapéutico» o si no hay otro tratamiento que haya servido. Tanto los favorables como los detractores de seguir ese suministro escalonado de antibióticos, saltando de un grupo a otro en orden, coinciden en que en muchas ocasiones el problema es que las farmacias no disponen en el momento de los medicamentos veterinarios que tiene que recetar el profesional.

