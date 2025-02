La Sindicatura advierte al Consell de Ibiza del gasto de 5,4 millones sin fiscalización

La Sindicatura de Comptes advierte en el informe de la Cuenta general del Consell de Ibiza del ejercicio 2022, publicado hace unos días, de que se resolvieron 139 expedientes, por valor de 4,4 millones de euros, con la omisión del trámite de fiscalización previa. Además, el departamento de Intervención del Consell informó al órgano de fiscalización de las cuentas de las instituciones de la Comunitat Autònoma de ocho expedientes de acuerdos y resoluciones adoptadas por el equipo de gobierno del PP en contra de «objeciones suspensivas formuladas en el ejercicio de la función interventora por un montante de 883.000 euros».

El grupo socialista del Consell denunció ayer que de nuevo la Sindicatura de Comptes confirma que la gestión económica del gobierno del PP es «irresponsable y está repleta de irregularidades, con incumplimientos legales, falta de rigor, de transparencia y un abuso de las contrataciones sin los correspondientes controles de fiscalización», según recalcó la portavoz del PSOE, Elena López, en una rueda de prensa este jueves junto a su compañero Víctor Torres.

«Es inaceptable», recalcó López, al tiempo que señaló que el conseller insular de Hacienda y Deportes, Salvador Losa, «no puede seguir en el cargo ni un día más». «Es un desastre de conseller. Todo lo que toca no puede ir a peor», añadió en referencia también a la petición de dimisión que ha hecho su grupo después de perder la organización de un evento internacional de Triatlón.

También dijo que la gestión económica del Consell por parte del gobierno de los populares tiene «más sombras que luces» y evidencia «la política clientelar al servicio de los intereses del PP».

Fraccionamiento de contratos

El informe de la Sindicatura de Comptes indica que, en una muestra de expedientes analizados del ejercicio de 2022, se han detectado cuatro operaciones de contratación que «incumplen» la normativa porque «superan los volúmenes de facturación permitidos en los contratos de obra menor», están formalizados «con el mismo acreedor» y por «una prestación similar, relativos a servicios sociales y telefonía». Sobre este punto del informe, la portavoz socialista resaltó que se trata de «un fraccionamiento de contratos con mayúsculas», lo cual, recalcó, es «un delito».

Otra de las advertencias de la Sindicatura se refiere al pago de los complementos de productividad mensuales de los funcionarios y el personal laboral (1,4 millones en 2022 y 3,5 millones en 2021), que se efectúan sin contar con un sistema que permita evaluar la conducta profesional, el rendimiento o los resultados conseguidos con criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminatorios. «No se garantiza por ello el cumplimiento de la legalidad en el abono de estas retribuciones».

El PSOE se reafirma en su demanda contra el PP

El conseller socialista Víctor Torres ha insistido en que el PP aprovechó recursos públicos (el montaje para el acto de la entrega de las medallas de oro) para un acto electoral del PP en el Recinto Ferial en mayo de 2023. «Nos reafirmamos en lo que dijimos», dijo Torres pese a que el juzgado ha archivado la demanda al no apreciar indicios de delito por parte del PP. «Respetamos lo que diga la Justicia, pero no lo compartimos», indicó, al tiempo que insistió en «las casualidades» que se dieron para abaratar la factura del PP.Todavía no han decidido si van a presentar un recurso contra el auto de archivo. Antes de evaluarlo, según Torres, primero se debe resolver si el juzgado acepta la personación del PSOE. Torres puso la demanda en representación del PSOE pero a título personal.