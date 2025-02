Seis obras públicas de Ibiza quedan desiertas en 2024 por precios bajos

La Asociación de Constructores de Balears denuncia que se mantiene una tendencia «inaceptable» de obras públicas importantes que quedan desiertas. En el conjunto de Balears, el año pasado un total de 88 proyectos, por valor de 81,6 millones de euros, quedaron sin adjudicar después de que ninguna constructora optara a su ejecución. En el caso de Ibiza, ninguna empresa presentó oferta alguna para optar a seis proyectos, entre ellos el de la construcción de la rotonda del cruce de los Cazadores.

A través de un comunicado, la asociación de constructores sostiene que esta situación es «inaceptable». «Es un hecho insólito que nunca había sucedido antes de la pandemia», resalta. Según este colectivo, la causa principal se debe a que las licitaciones afectadas salieron «sin los precios actualizados, en contra de lo que exige la Ley de Contratos del Sector Público». Otro de los motivos estriba en que la Administración fija unos plazos de ejecución «inasumibles».

«Las constructoras se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta al haber asumido, desde la pandemia, unos sobrecostes que no están siendo compensados. Las revisiones extraordinarias de precios por parte de las administraciones han tenido una incidencia muy baja y muchas han acabado en los tribunales. Por tanto, muchas empresas optan por no presentarse a las obras para no seguir perdiendo dinero ante la falta de actualización de algunas licitaciones», asegura el comunicado.

Como se ha apuntado, en el caso de Ibiza destaca el proyecto de las obras de la rotonda de los Cazadores (un punto negro de la red viaria insular) que, al haber quedado desierto, se ha retrasado el inicio de las obras. Este proyecto salió a concurso público con un presupuesto de 4,8 millones de euros sin IVA. Después de que quedara desierto, el Consell sacó de nuevo a licitación el proyecto con un coste de 6,8 millones, lo que supone una subida del 42% con respecto a las previsiones iniciales. Se prevé que en cuestión de días se cierre esta adjudicación, según fuentes del Consell.

Precisamente, los constructores advierten de que subidas del orden del 30% o el 40%, como en este caso, evidencian que el presupuesto de salida estaba «desfasado». También se incrementó en un 30% la licitación del proyecto de ampliación de la escoleta de Can Cantó por parte del Ayuntamiento de Ibiza después de que en el primer intento el concurso quedara desierto. Al principio, se presupuestó en 2,5 millones, pero finalmente se ha adjudicado (las obras ya se están ejecutando) por 3,2 millones.

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a concurso por segunda vez, aunque con el mismo presupuesto que en la primera licitación (623.050 euros), el proyecto de rehabilitación de las calles Santa María y Pintor Tur de Montis.

Proyectos en el aeropuerto

Por su parte, AENA licitó por 572.000 euros el proyecto de renovación de la entrada de la terminal del aeropuerto de Ibiza y, tras quedar desierto, aumentó el presupuesto un 10% (629.164 euros en total), cantidad que parece insuficiente como demuestra el hecho de que, posteriormente, hasta en tres ocasiones más, y sin variar el presupuesto, volvió a quedar desierto. Y, según los constructores, no ha vuelto a salir a concurso.

Tampoco ha salido por segunda vez a licitación el proyecto de AENA para mejorar las puertas de embarque del aeropuerto de Ibiza (1,5 millones de euros) tras haber quedado desierto, según la información difundida por la asociación balear de constructores.

Otra de las obras públicas que está pendiente y que no ha recibido oferta alguna para su ejecución es la de la reforma de un pabellón de sa Coma en el que ubicar la Escuela Oficial de Idiomas. El Consell sacó a licitación este proyecto con un presupuesto de 5,5 millones de euros y, tras quedar desierto, de momento la institución insular no lo ha vuelto a intentar.

«Al estar los precios de los materiales estabilizados desde hace más de un año, aunque sea al alza, no hay excusa para que sigan saliendo proyectos sin valores actualizados», advierten desde la asociación de constructores.