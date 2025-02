Nil Ojeda: «No intento hacer algo que complazca a todo el mundo»

A sus 25 años, Nil Ojeda es una de las estrellas de esta nueva constelación de ídolos juveniles que saltaron a la fama gracias a sus vídeos en Youtube y Twitch. Primero fueron sus trucos con el monopatín o el parkour, y luego fueron sus retos para marcas comerciales. Lo cierto es que Ojeda ha conectado con el público joven y tiene 9 millones de seguidores en sus diversas plataformas. Ha venido a Ibiza para presentar el obstáculo que ha diseñado para el Red Bull Ibiza Royal, y que afirma que está inspirado en la forma de los spaghettis, ya que la comida italiana es su favorita. Mientras espera que empiece la rueda de prensa en el baluarte de Santa Llúcia, no dedica demasiado tiempo a contemplar la silueta de la catedral ni de Dalt Vila, ya que se encuentra editando un story en Instagram. La vida del creador de contenido puede llegar a ser muy esclava.

¿Cómo se definiría como creador de contenido?

Soy alguien que puede dedicarse a vivir de las redes sociales en cualquier plataforma de moda como, por ejemplo, Youtube, Tiktok, Instagram o incluso ZX. Entonces el tema es que continuamente has de estar ofreciendo contenido que a la gente le interese.

¿Cómo percibió que lo que hacía podía interesar a la gente? ¿Pensó en el público potencial que podían tener sus vídeos?

Siempre he sido partidario de intentar hacer lo que a ti te guste para no aburrirte haciendo este contenido e intentar no quemarte. Piensa que, al final, muy poca de la gente que quiere dedicarse a hacer contenido acaba viviendo de ello. Entonces este es siempre uno de mis consejos: no hagas algo para intentar gustar a la gente, sino haz lo que te guste y lo que te apasione. La idea es poder llegar a vivir de algo que de verdad te guste y no solo por querer hacer números.

Vive inmerso en un mundo muy competitivo, tiene que tratar con ejecutivos y marcas comerciales. ¿Cómo se mueve en este mundo de tiburones?

Depende de cada uno y también de las ramas en las que te muevas. En mi caso personal, yo llevo en esto desde hace muchos años, empecé muy joven. Me he criado con los de la primera y segunda generación [de creadores de contenido], entonces tengo un poco de experiencia también para saber desenvolverme en distintos sitios. O simplemente es la habilidad de mimetizarme bien en cualquier ámbito.

¿Cuál cree que es su marca personal?

Mi marca personal es ya casi mi nombre. Mi logo es hacer un poco lo que quiero e intento que mi público pueda disfrutar de las cosas que me apetece hacer. No intentar hacer algo que complazca a todo el mundo, sino como te decía antes, hacer algo que me guste y transmitir mi pasión por ello. Así he logrado que mi público me haya seguido durante todos estos años.

Al tener tantos seguidores, todas sus palabras son escrutadas. ¿Cómo lleva la presión de no meter la pata? ¿Cómo gestiona las situaciones de crisis?

Lo primero es intentar prevenirlo. Siempre voy con la precaución de no pasarme y controlar mis palabras en cualquier sitio, controlar mis actos y saber que un gesto, que a lo mejor no le presto atención, tiene un impacto que no esperaba. Pero esto lo sabes por los años de experiencia. Aprenderlo es también parte del proceso de crecimiento en este tipo de trabajo.

¿Qué proyectos tiene en estos momentos?

Estoy centrado en mi empresa, en Milfshakes. Obviamente, sigo creando contenido diariamente, pero ya metiéndome en el papel de lo que es ser el CEO, y llevar una empresa con trabajadores, que ya somos unas 15 personas. Es algo a lo que no estoy acostumbrado y es una aventura para mí, pero lo estoy disfrutando también.

