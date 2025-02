Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

Segundo fin de semana con mucho humor, sobre todo con el Festival del Humor inscrito en las fiestas patronales de Santa Eulària, que culminará el domingo con el espectáculo de Edu Soto en el Palacio de Congresos, pero que da mucho más con cuatro citas desde el viernes en diferentes escenarios. Además, el Teatro Pereyra se apunta también al humor con la presencia de David Fernández este jueves.

Las fiestas de Santa Eulària se completarán además con dos jornadas de proyecciones de la peli de Héctor Escandell 'Es gegant des Vedrà i altres rondaies', jueves y viernes, y con una de sus tradiciones más esperadas, la Feria Artesanal del Puig de Missa el domingo.

También son días de mucha música, como el concierto de Eivissa Daurada a la luz de las velas el viernes en Can Ventosa por el Día de los Enamorados; los de Mon&Marcel y el saxofonista Alejandro Fenollosa, viernes y sábado en el ciclo Dies Musicals; el folk de Heritage el sábado en Can Jordi Blues Station, y traca final el domingo con el Taller Percu Cos del II Festival de música Jove en Can Ventosa, las Llegendes de Cuba en el Auditori Caló de s‘Oli de Cala de Bou, Dibuixant Espirals con canciones tradicionales en clave de jazz en Es Polvorí y una 'Noche Lírica' en la sala Jazz Ta Bé de Eivissa.

Además hay Teatro con ‘El submarino’ en el Teatro Pereyra Ibiza, varias conferencias interesantes, cine en los diferentes ciclos en marcha y en Sant Antoni la tradicional excursión nocturna a Santa Agnès para admirar los almendros en flor el viernes y una nueva edición del Segunda Vida Market el sábado.

David Fernández llega al Teatro Pereyra con 'No estoy bien' / DI

JUEVES 13 DE FEBRERO

Humor

David Fernández: ‘No estoy bien’, monólogo. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Música

Soul Doctor. Soul con Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Mano a Mano. Tangos. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Cine

‘Crossing’, de Levan Akin (Suecia, 2024). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

‘Es gegant des Vedrà i altres rondaies’. De Héctor Escandell. Catalán. 19 y 21 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entrada 5 €.

Proyecciones de 'Es gegant des Vedrà', jueves y viernes en Santa Eulària. / Pauxa

VIERNES 14 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni y Santa Agnès

18.30 horas: Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminata nocturna de Sant Antoni a Corona. Salida del Passeig de ses Fonts hasta Corona con una llegada que incluye pan y ‘companatge’, ‘torrada’ de sobrasada y ‘vi pagès’ a precio popular.

Teatro

‘El submarino’: Con Luis Mottola y Arantxa de Miguens. Dirige: Carlos Olalla 20 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Humor

Laura Moreno y Gonzalo Jiménez. ‘El tarot del humor’. Festival de humor de Santa Eulària. Todos los públicos. Entradas a 8 € en santaeulariadesriu.com o 10€ en taquilla. 21 horas en el Centro Cultural de Puig d’en Valls.

Conferencias

XVI La aventura de educar en familia: ‘Los niños que fuimos, los padres que somos’, a cargo de la psicoterapeuta y formadora Beatriz Cazurro. Entrada libre y servicio de monitores para niños. 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

‘La Cofradía de Pescadores de Sant Antoni y su realidad actual’. Ciclo ‘Xerrades essncials’ del Club Nàutic Sant Antoni. Con José Antonio Castelló, patrón mayor de la cofradía; Lucas Costa, vicepatrón, y Nico Vallespir, vocal. Modera Xescu Prats, periodista. 20 horas en el CNSA. Entrada libre.

Música

‘Eivissa Daurada’. Concierto a la luz de las velas por San Valentín, con Carlos Vesperinas, Assumpció Janer, Samuel Pérez y Raquel Ortiz. Música de Einaudi, Zimmer, Morricone, Tiersen.... 19 horas en Can Ventosa. Enbtradas a 25 € en www.eivissadaurada.com.

Mon&Marcel. Música y poesía. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 19.30 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

Moonshine Band. Folk irlandés. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Sam 'Valentín'. concierto del Día de los Enamirados con The Groove Machine. 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Cine

‘Los duelistas’, de Ridley Scott, con coloquio con Antonio Lemos. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en Can Jeroni.

‘Es gegant des Vedrà i altres rondaies’. De Héctor Escandell. Catalán. 18 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entrada 5 €.

‘Vidas pasadas’, de Celine Song. Presenta Carmen Vidal. Ciclo Cinefòrum de la UIB. 18.15 horas. Auditorio del Conservatori d’Eivissa.

Concierto a la luz de las velas por San Valentín en Can Ventosa / Eivissa Daurada

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

9 horas: Entrenamientos del IX Recorregut de caça. Madalidad compack sporting. Dal de sa Plana de Corona.

Entrenamientos del IX Recorregut de caça. Madalidad compack sporting. Dal de sa Plana de Corona. 10 horas: Presentación en el centro social de los seis años de las plantaciones piloto de almendros en el Pla de Corona: primeros resultados. Por Josep Lluís Joan, técnico del Consell de Eivissa. Visita a los campos sembrados.

Humor

‘Cosas de padres’. Con Raúl Massana. Festival de humor de Santa Eulària. Todos los públicos. Entradas a 8 € en santaeulariadesriu.com o 10€ en taquilla. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús.

‘Agárralos como puedas’. Con Jesús Arenas, José Campoy y José Boto. Festival de humor de Santa Eulària. Todos los públicos. Entradas a 8 € en santaeulariadesriu.com o 10€ en taquilla. Teatro Espanya de Santa Eulària.

Conferencias

XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. ‘L’eficàcia simbólica dels remeis eivissencs’, a cargo de Marta Torres Ribas, antropóloga social y social y trabajadora del Museu Etnogràfic y el Arxiu d’Imatge i So del Consell. Homenaje a Margalida Bonet Ribas, fundadora de la Colla de Sant Rafel, y presentación del libro de las anteriores jornadas. 20 horas en el centro polivalente de Cas Serres.

Música

Alejandro Fenollosa. Saxo. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el Auditori Caló de s‘Oli.

Heritage. Rock y folk de los 70. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosanas Jam. Jam session de jazz con músicos de la isla. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Albert Oliva & Friends. Blues rock. Desde las 22 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Comercio

Segunda Vida Market. Mercadillo de segunda mano para promover la economía circular. Música en vivo. De 12.30 a 15.30 horas en s‘Era d‘en Manyà de Sant Antoni.

Cine Infantil

‘Ice age’. Proyección dentro del ciclo ‘Bestialment divertit’. A las 18.30 horas en Can Jeroni. Entrada gratuita.

Santa Eulària vive este domingo la tradicional Feria de Artesanía des Puig de Missa / J. A. Riera

DOMINGO 16 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

Concurso Puig de Missa de pintura rápida.

9 horas: Torneo de petanca en las instalaciones deportivas municipales.

Torneo de petanca en las instalaciones deportivas municipales. 10 horas: Inauguración de las exposiciones temporales en el Museo Etnográfico de Can Ros.

Inauguración de las exposiciones temporales en el Museo Etnográfico de Can Ros. Desde las 12 horas: Feria de Artesanía en el Puig de Missa.

Fiestas de Santa Agnès

De 9 a 14 horas: Tirada oficial del IX Recorregut de caça. Modalidad compak sporting. Dalt de sa Plana de Corona.

Tirada oficial del IX Recorregut de caça. Modalidad compak sporting. Dalt de sa Plana de Corona. 10 horas: XII Cursa Popular Flor d’Ametller. Organizada por el Club d’Atletisme Sa Raval.

XII Cursa Popular Flor d’Ametller. Organizada por el Club d’Atletisme Sa Raval. 10 horas: Marcha nórdica. Salida de la plaza de la iglesia de Santa Agès.

Marcha nórdica. Salida de la plaza de la iglesia de Santa Agès. 14 horas: Comida homenaje a los mayores. En el restaurante Es Cruce.

Comida homenaje a los mayores. En el restaurante Es Cruce. 18 horas: Teatro. ‘Sa Històrica d’un premi’, de Vicent Serra. A cargo del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí. En la carpa.

Humor

‘Más vale solo que ciento volando’. Con Edu Soto. Festival de humor de Santa Eulària. A partir de 14 años. Entradas a 15 € en santaeulariadesriu.com o 18€ en taquilla. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Magia

‘En mis zapatos’. Espectáculo del Mago Martini. 11.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. A partir de 4 años. Reservas gratis en culturaentradesonline.eivissa.es.

Música

II Festival de música Jove. Taller ‘Percu-cos’. Impartido por el percusionista David Romano. De 10.30 a 11.15 horas, para niños de 5 a 7 años; de 11.30 a 12.30 horas para niños de 8 a 11 años, y de 13 a 14 horas para jóvenes de 12 a 18 años, en el aula 3 del Patronato de Música de Eivissa, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Llegendes de Cuba. Música cubana. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el Auditori Caló de s‘Oli de Cala de Bou.

Dibuixant Espirals. Canciones tradicionales en clave de jazz, con Albert Oliva, Luis Amador y Diego Aires. Ciclo 'Art i Música' de Vila. 19 horas en Es Polvorí de Dalt Vila. Entrada libre.

'Noche Lírica'. Con Santi Pérez. Sala Jazz Ta Bé de Eivissa. Desde las 20 horas.

Poesía

'Muchas formas de amar'. Recital poético con Aydeé Núñez, Bartomeu Ribes, Carlos Pol y Neus Cardona. Coordina J. P. Quiroz. 12.30 horas en Es Vermell Café de Vila.

Excursiones

Rutas Cicloturistas de Eivissa: Eivissa-Sant Rafel. 27 km. Dificultad media. Salida a las 10 horas del bulevar Abel Matutes de Vila. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

Cine infantil

‘Eli y el equipo de monstruos’. De Piet de Rycker y Jesper Moller. Animación. 12 horas en el Teatro Pereyra. Entradas a 7 €.

EXPOSICIONES

Ramón Pérez Carrió: ‘Bajo el signo de Babel’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 25 de febrero.

Eduardo Rondón. ‘El chance’, fotografías. De lunes a sábados de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 en la sala parroquial de Sant Joan. Hasta el 23 de febrero.

‘Teixint arcans’: Exposición de arte tufting de Bárbara Velli sobre el Tarot. Martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 15 de febrero.

‘IbizArte’: Exposición de pintura de Ángela García Rodríguez. Centro Cultural de Jesús. Hasta finales de febrero.

'Art d'Eivissa'. Fondo de arte del Consell Insular (2022-2024), parte figurativa. Sa Nostra Sala, en Ibiza. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 28 de febrero.

‘Club 27’. de Raúl Moya. Una exposición de dobles caricaturas de leyendas de la música que fallecieron a los 27 años, "en versión viva y cadavérica". Can Jordi Blues Station. Hasta el 2 de marzo.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

'Eivissa, Patrimoni en esprai'. Exposición de arte urbano sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los artistas Zsar, Fossi, Ruinseñor, Pief, María Vila y Mondobiq. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 16 de febrero.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.