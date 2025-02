"Ibiza es una isla de mierda donde todo el mundo se droga, te estafan desde que llegas hasta que te vas y huele a mierda"

Vicente One More Time es un empresario, locutor, Dj, compositor y productor español que ha participado recientemente en el podcast 'Cancelled Podcast', producido por Wall Street Wolverine y presentado por Víctor Domínguez que solo en TikTok tiene 90.000 seguidores.

El invitado, Vicente One More Time, habló de muchos temas a lo largo de la entrevista, sobre todo de música electrónica, un género que conoce muy bien, ya que lo pincha en la discoteca madrileña Fabrik (una de las discotecas más grandes y mejores del mundo).

El dj, quien asegura que visita la isla aproximadamente una vez al año, no parece tenerla en gran estima. Cuando Víctor Domínguez le pidió su opinión sobre Ibiza quedó claro que no es un lugar donde se sienta extremadamente cómodo.

"Una isla de mierda"

"Ibiza me parece una isla de mierda, donde todo el mundo se droga y se pone hasta el culo", explicó con su particular estilo directo. Añadió que en sus visitas vio cómo mucha gente que llega a hacer la temporada a la isla lo pasa mal "muchos de ellos pasan hambre, es un desastre". Considera que Ibiza es magnífica para quienes disponen de una abultada cuenta corriente, que llegan con sus yates y pueden disfrutar de "las maravillosas calas".

Otra cosa de la que habló fue de los precios: "Te están estafando desde que llegas hasta que te vas. Una cosa que en Madrid cuesta X, en Ibiza vale tres veces más. Las mejores discotecas de Ibiza te cobran tres veces más que Fabrik, y Fabrik posiblemente esté mejor a nivel tecnológico, artístico, de Dj... de todo".

El también director de Unika FM explica que una de las cosas que más le llama la atención de Ibiza es "lo mal que huele en muchos sitios".

"Tengo una migo que lleva viviendo en Ibiza muchos años y que limpia piscinas en casas de la gente que tiene mucha pasta, y que a lo mejor la pisan una vez al año. Y un día le pregunté: 'Oye tío ¿por qué huele tan mal aquí?', y me dijo que era porque las cañerías no aguantan con toda la mierda de toda la gente que hay en verano" en Ibiza.

Todas estas declaraciones han provocado una división entre los oyentes del podcast entre los que le dan la razón y los que se la quitan.

"Como ibicenca... tengo que decir que en la isla encuentras fiesta si la buscas y naturaleza espectacular. Es cara, sí... pero es cuestión de perspectiva". "Ibiza es un timo y lo llevo diciendo años". "Ibiza estaba bien hace 40 años". "Este tío no ha venido a Ibiza, no tiene ni idea". "Ibiza tiene magia, el que puede lo paga y el que no, que se vaya". "Yo he dejado todo de mi vida y hasta el bienestar que tenía en Italia para mudarme a Ibiza. Estoy demasiado enamorada de esta isla y ni un día me arrepiento. Es cierto que no es para todos". "Que te estafan, sí, que hay mejores djs , puesta en escena (en Fabrik)... no. Ibiza es fiesta y de las mejores, lamentablemente no es para todos los bolsillos"... son algunos de los miles de comentarios que ha generado esta entrevista.