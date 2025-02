La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària lanzará un disco por su 25 aniversario

La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària celebra este año su 25 aniversario con la producción de un disco conmemorativo y una serie de conciertos y cursos especiales. El Ayuntamiento detalla en un comunicado que la grabación de este recopilatorio comenzará el viernes, de 20 a 21.30 horas, en las nuevas instalaciones de la escuela del paseo de la Pau.

Participarán los alumnos de la escuela y otros músicos colaboradores de todas las edades y registrarán las piezas ‘Es Fameliar’, de Frank J. Cogollos y ‘Es Vedrà’, de José Alberto Pina. El disco incluirá un total de seis temas, que se grabarán a lo largo de los próximos meses y se espera que esté listo en julio, cuando se iniciarán las mezclas.

Entre las piezas del recopilatorio destaca 'Santa Eulària des Riu' es un encargo de esta celebración al compositor y director de la Banda Municipal de Santa Eulària, Frank J. Cogollos. Los pasodobles 'Jaime' y 'Sáez y Gálvez' son un homenaje a los músicos veteranos de la banda y la obra 'Xacota' contiene fragmentos de canciones populares como ‘Bona nit blanca roseta' y 'Sa Calera', entre otras.

La 'Gala del 25 aniversario'

La Escuela Municipal de Música publicará el trabajo y estrenará la pieza ‘Santa Eulària’ el 15 de noviembre en el Palacio de Congresos de Ibiza, en la ‘Gala del 25 aniversario’. Este no será el único evento conmemorativo, ya que los conjuntos instrumentales de alumnos de la Escuela ofrecerán microconciertos por distintos lugares culturales del municipio para relacionar música y patrimonio. Será el caso del museo etnográfico de can Ros, can Planetas o can Andreu des Trull. La primera cita está programada para el 25 de febrero a las 18 horas en la sala de exposiciones de la calle Sant Jaume de Santa Eulària e irá a cargo del conjunto de cuerda y metales.

Los días 26 y 27 de junio, la Escuela preparará en su sede un curso de metal a cargo del conjunto RiuDolç Brass y un concierto de conclusión. El 28 y 29 se celebrará el II Encuentro de tubas a cargo del profesor Felipe Arroyo con la novedad de que este año se abre la inscripción a todas aquellas personas interesadas a nivel autonómico.

Las raíces de la escuela

La directora de la escuela, Marilina Yern, valora que esta iniciativa “pone en valor las raíces de esta escuela” y el “compromiso del Ayuntamiento con la formación musical y cultural a lo largo de un cuarto de siglo”. Añade que también es “un homenaje a todos los músicos que la han hecho posible y a su director fundador”.

La Escuela Municipal de Música comenzó su trayectoria en el 2000, cuando inició su actividad en las instalaciones del Club Náutico Santa Eulalia con cuatro profesores y algo más de una veintena de estudiantes. En poco tiempo necesitaron unas instalaciones más espaciosas y se trasladaron a la a la calle Rafael Sainz de la Cuesta, lo que permitió incrementar la oferta instrumental y el número de alumnos y alumnas. Las nuevas instalaciones, ubicadas en el Passeig de la Pa, quedaron inauguradas en 2024. Allí, 22 profesores, 250 alumnos y los componentes de la banda hacen que la música suene sin cesar.