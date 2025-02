Esta cantante vive en Ibiza y participa en el Festival Sanremo 2025

"Es un lugar pequeño, donde ya todo el mundo me conoce y me quiere, pero no todo el mundo sabe que soy cantante. Tengo más libertad porque no me reconocen. Es un lugar muy parecido a Sicilia". Así respondía a las preguntas de un periodista italiano la cantante Marcella Bella sobre el lugar en el que reside: Ibiza.

La cantante de Catania de 72 años posee el récord de asistencia entre los artistas que están participando en el festival Sanremo 2025: esta será su novena vez. Debutó en él en 1972 con 'Montagne verdi', que se convirtió en una canción muy conocida y fue todo un himno en Italia. El año pasado decidió probar suerte con 'Una voce per San Marino', con la que tuvo que conformarse con una sexta plaza. Para esta edición (que se celebra del 11 al 15 de febrero) su propuesta es una canción que habla de ella misma: 'Pella diamante'.

En Ibiza Marcella vive en una casa-palacio en Dat Vila, donde cada verano suele celebrar su cumpleaños con impresionantes fiestas e invitados destacados, como altos cargos de Mediaset Italia, presentadores de televisión...

En la isla reside con su marido, el empresario milanés Mario Merello. Se casaron hace 46 años: se conocieron en la nieve de Madonna di Campiglio. Él estaba casado y ya era padre, ella era muy joven y quedó embarazada, provocando un escándalo. Pero en este caso el amor que ambos sentían, venció a estas circunstancias y tuvieron dos hijos más.