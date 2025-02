El Govern inspeccionará y «aplicará la ley» a los quioscos de Formentera

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, solicitó ayer al Govern balear en el pleno del Parlament que actúe respecto a las «irregularidades e ilegalidades» detectadas en el concurso de explotación de los quioscos de playa en Formentera. El conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, aseguró que su conselleria «aplicará lo que diga la ley», admitiendo que han recibido diferentes «escritos denunciando infracciones» para los cuales se han abierto los correspondientes expedientes y llevado a cabo las consecuentes inspecciones.

Antes de preguntar al Govern si «hará cumplir la normativa en relación a los quioscos de Formentera», Córdoba comenzó su intervención en la sesión plenaria recordando que fueron los grupos de izquierda de la anterior legislatura los que hicieron el concurso de playa, especificando que «Gent per Formentera (GxF) elaboró el pliego de condiciones y PSIB-PSOE lo ejecutó». Después, el año pasado, «de manera inesperada», Sa Unió adjudicó los quioscos «en contra de lo recomendado en dos informes jurídicos». Esta licitación de lotes de playa estaría «llena de irregularidades e ilegalidades», según el diputado en el Grupo Mixto, que remarcó que no usa la palabra «presuntas» porque «en este caso no es necesario».

Ni socorristas ni material médico

Las «irregularidades e incumplimientos» habrían continuado tras la adjudicación de los quioscos, esta vez protagonizadas por los licitadores que ganaron el concurso, unos hechos que, según Córdoba, se han ido recogiendo en actas en la conselleria insular de Litoral. Como ejemplo de estas faltas, el diputado por Formentera y expresidente del Consell mencionó la falta de socorristas reactivos así como de personal suficiente o la inexistencia de material médico como oxígeno y desfibriladores. Ante estas carencias que impedirían la apertura de los quioscos, «en estos momentos se está pendiente de la apertura y resolución de los expedientes correspondientes por parte del Consell de Formentera», aseguró el diputado.

Córdoba continuó señalando que también se han detectado «incumplimientos legales que comportarían la caducidad inmediata de sus títulos habilitantes»: que los quioscos no sean desmontables modularmente, que no se han desmontado en el plazo exigido por la concesión, la falta de actas de reconocimiento previo o la invasión del dominio público con la instalación de tuberías de saneamiento y otros elementos.

Ante estas irregularidades, Córdoba considera que es el Ejecutivo balear quien debe actuar, ya que «le fueron transmitidas las competencias estatales de Costas». Primero para hacer cumplir la ley, después para evitar que estos incumplimientos se extiendan por las otras islas y, por último, por la «responsabilidad de las administraciones».

Lafuente contestó al expresidente de la pitiusa del sur recordándole que la concesión de los quioscos le fue otorgada por el Ministerio al Consell durante el anterior mandato y fue esta institución local quien adjudicó los lotes de playa a los empresarios que los explotan en la actualidad. El conseller admitió que en su departamento han entrado diferentes escritos advirtiendo de «posibles infracciones tanto de la normativa como de la concesión».

Según explicó el conseller, el trabajo de la administración es «abrir los expedientes correspondientes y actuar conforme a la ley y al reglamento», por lo que el Govern balear ha actuado «en consecuencia». La conselleria «no da ningún tipo de instrucción sobre el cumplimiento de la ley» ya que esta «se debe cumplir, no se trata de una cuestión de voluntad o no». Sobre la norma que establece la obligatoriedad de desmontar los quioscos desde el 15 de enero al 15 de febrero y que por el momento no se ha cumplido en Formentera, Lafuente afirmó que «se ha hecho la correspondiente inspección» y que se hará otra antes del 15 de febrero para ver si se han desmontado.

Tras estas inspecciones «se actuará en consecuencia conforme a los informes de los funcionarios y de los servicios jurídicos, ni más ni menos, lo que diga la ley se aplicará», sostuvo el conseller balear, recordando que «hacer cumplir los títulos de ocupación de dominio público» es competencia del Ejecutivo balear y, por tanto, actuarán de esta manera.