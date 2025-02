¿Quién es el estudiante de un instituto de Ibiza que ha quedado primero de Baleares en la Olimpiada Matemática Española?

Un estudiante del instituto Algarb de Ibiza ha quedado primero de Baleares en la sexagésima primera edición de la Olimpiada Matemática Española. La noticia la recibió hace dos semanas y, confiesa, le pilló de sorpresa porque, aunque era optimista respecto al resultado, nunca se hubiera imaginado quedar el primero de toda Baleares

Para lograr este éxito ha entrenado duro enfrentándose a diario a problemas matemáticos. Sin duda, le ha ayudado contar con la experiencia de haber participado ya en 2024 en esta competición. En aquella ocasión quedó «el quinto de Balears y el primero de Ibiza». «Si no me hubiera presentado el año pasado, en 2025 no hubiera ganado», dice, convencido.

Las pruebas las hizo el 9 y el 10 de enero en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de Ibiza. Contó con tres horas y media en cada jornada para resolver, en total, seis problemas. Los había «de geometría, de teoría de números, de álgebra y también de ecuaciones funcionales». El que le resultó más complicado combinaba «teoría de números y sucesiones». En algunos casos, le bastaron treinta minutos para dar con la solución, en otros estuvo devanándose los sesos más de una hora.

Ahora le toca prepararse a conciencia para la fase nacional del concurso que organiza la Real Sociedad Matemática Española, que, apunta, «debería promocionarse más» entre los centros educativos de las Pitiusas.

Un estudiante de segundo de Bachillerato

El alumno que ha conseguido este triunfo es Erik Palberg Rodríguez (Erlangen, Alemania, 2007), un estudiante de segundo de Bachillerato. Los números, asegura, siempre le han gustado y se le han dado muy bien y en los exámenes de Matemáticas los nueves y los dieces han sido la tónica. Fue a partir de tercero de la ESO, gracias al profesor Santi de la Osa, que tenía una forma de impartir la asignatura «un poco diferente», que Palberg multiplicó su aprecio por las Matemáticas y empezó a profundizar más en la materia por su cuenta, instigado también por otras amistades que compartían el mismo interés.

A las pruebas, que se celebrarán en Gijón del 27 al 30 de marzo, acudirá junto a los estudiantes que han quedado en segunda y tercera posición, los dos residentes en Mallorca: Toni Calucho Guitart, del instituto Son Pacs, de Palma, y Víctor Maciñeiras Cruz, del Col·legi Sant Josep Obrer, de la misma localidad.

Gracias a haber quedado en primera posición se le financiará el viaje y, además, en la ceremonia de entrega de premios, se le otorgará un cheque de 250 euros para material didáctico e informático.