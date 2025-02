Inquietud entre las grandes discotecas de Ibiza ante la llegada de un nuevo competidor

Si algo está dejando claro la nueva discoteca UNVRS es que este año abrirá sus puertas en la isla por todo lo alto. La discoteca del fundador y CEO The Night League, Yann Pissenem, abrirá este verano para convertirse en el primer 'hiperclub' del mundo. Esta noticia ha generado inquietud entre las grandes discotecas de la isla, ya que la entrada de este importante competidor supone un cambio de imprevisibles consecuencias en el tablero del sector, donde hay una competencia feroz por atraer a la clientela con las fiestas más icónicas y punteras de la noche.

Ya se vislumbraba que la entrada de UNVRS sería toda una revolución cuando el actor Will Smith se convirtió en la cara visible de la campaña que anunciaba la apertura del 'hiperclub'. El pasado mes de julio se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que varias personas aseguraban haber visto un OVNI desde el mirador de es Vedrà. El vídeo promocional de [UNVRS] facilitado por sus promotores muestra cómo Smith resuelve el enigma del OVNI y acude a la nueva discoteca, actualmente en obras, donde está Pissenem, que le presenta el nuevo proyecto bajo la icónica cúpula de las antiguas Ku y Privilege mientras dirige la trayectoria de un dron. Detrás de "este nuevo concepto" se encuentra Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de The Night League y corresponsable junto a Grupo Empresas Matutes de Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza, quien aseguró tras la campaña promocional que contactó con el actor estadounidense Will Smith para anunciar esta iniciativa empresarial de ocio nocturno en la isla. Grupo Empresas Matutes cuenta con la vicepresidencia del también CEO de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats.

Además, la nueva discoteca ya ha dado a conocer algunas de las residencias con las que contará este verano. Elrow y UNVRS han revelado sus innovadores planes para 2025, anunciando una residencia semanal. Esta colaboración marca un nuevo y audaz capítulo para Elrow, la productora de eventos mundialmente famosa. Elrow ha tenido residencia en Amnesia unos seis años, una etapa que ha llegado a su punto y final tras el anuncio de que cambia de club para desarrollar una de las fiestas más emblemáticas del verano ibicenco.

Además, Carl Cox estará de vuelta este verano en la isla también en UNVRS. Este verano, el icono mundial de la música electrónica retomará su trono en Ibiza. A partir del 22 de junio, Carl Cox se convertirá en el gran protagonista de las noches de los domingos en la isla. La residencia de Carl Cox en UNVRS se celebrará cada domingo por la noche hasta su cierre el 21 de septiembre de 2025.

Salida de Ocio de Ibiza

La primera repercusión de la irrupción de la nueva gran discoteca es que Amnesia ha abandonado la asociación Ocio de Ibiza, que agrupa a discotecas, restaurantes y 'beach clubs' para velar por sus intereses. Al mismo tiempo que sale de la asociación la icónica sala situada en la carretera de Sant Antoni, Ocio de Ibiza anuncia que entra UNVRS.

La asociación ha comunicado la entrada de UNVRS y la baja voluntaria de Amnesia. "Desde Ocio de Ibiza lamentamos profundamente que Amnesia deje de formar parte del colectivo y, ante todo, desde la entidad damos las gracias a los responsables de este establecimiento por haber compartido espacio con la familia de Ocio de Ibiza durante estos últimos años. Ahora se separan los caminos, pero las puertas de la asociación siempre estarán abiertas", concluye en el comunicado. Cabe destacar que las discotecas más importantes de la isla como Pacha Ibiza, Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza, DC-10 o Club Chinois continúan formando parte de la asociación.