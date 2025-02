Los ibicencos esperan 50 días menos para operarse, pero 18 más para el especialista

Los pacientes del Hospital Can Misses esperan ahora 50 días menos para pasar por el quirófano que hace un año, pero 18 días más para una primera consulta con un especialista. Así se aprecia en los datos presentados este martes por la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, el gerente del Ib-Salut, Javier Ureña, y el director de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut, Raúl Lara.

En su comparecencia para explicar el resultado del plan de abordaje de las listas de espera implantado hace un año la consellera sacó pecho de los datos baleares: «Se ha reducido en 22 días la demora de la lista de espera para una intervención quirúrgica, al pasar de 125 días a 103 y en lo que respecta a la demora para una consulta con un especialista se ha reducido en siete días al pasar de 91 a 84».

Sin embargo, la realidad de Ibiza poco tiene que ver con la del conjunto de los hospitales públicos de las islas. En el caso de la listas de espera para pasar por quirófano, los pacientes de Can Misses aguardan algo menos que la media, 97 días, y la reducción es mucho mayor que la registrada en el último año en Balears: 49 días y medio menos. A final de 2023, uno de cada tres de los 1.802 usuarios en la lista de espera superaban los seis meses aguardando. Ahora, según los datos a 31 de diciembre de 2024, apenas son el 12%.

La situación es mucho peor en el caso de las listas de espera para consultas con los especialistas, en las que los datos de Can Misses son los peores de la sanidad pública balear. En estos momentos, los pacientes aguardan 169 días, de media, para que les llamen para una primera cita. Es prácticamente el doble que la media de la Comunitat, que se sitúa en 84 días, siete menos que a finales de 2023, según destaca la consellera. Además, los pacientes de Can Misses aguardan ahora 18 días más que hace un año. Es decir, que la demora medio no sólo no se ha reducido sino que ha aumentado. El segundo hospital de las islas con la demora más elevada para las consultas de atención especializada es el de Formentera, con 94 días (diez más de la media). Por si esto no fuera poco, Can Misses concentra un elevadísimo porcentaje de usuarios que superan los dos meses esperando, el tiempo máximo establecido por la conselleria: un 70% (10.301 de 14.722 que están en lista de espera), un indicador que en el total de Balears es mucho más reducido, del 44,8%.

Dentro del plan para reducir las listas de espera los responsables de la sanidad pública de las islas señalaron que se realizaron 21.916 derivaciones a hospitales concertados y privados, unas 1.500 más que en 2023. En el caso de Ibiza, se han derivado 5.692 acciones médicas (consultas, pruebas o intervenciones, a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.