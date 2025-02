Historias de Ibiza: ¿Dos ovnis en el cielo ibicenco?

En los años 60 y 70 las noticias sobre avistamiento de ovnis eran más o menos habituales en la prensa española. No se puede decir que fuera una obsesión, sino casi una moda.

Entre enero y febrero de 1975, hace ahora 50 años, Diario de Ibiza publicó el avistamiento de cuatro ovnis, dos en Málaga, uno en Murcia y otro en Zaragoza. Las descripciones de esas apariciones son bastante peliculeras: “Un objeto volador no identificado fue visto anoche en el cielo de Fuengirola (…). La velocidad de traslación del objeto era realmente fabulosa y no cabe suponer que se tratase de un avión, por la marcha a la que se trasladaba, ni tampoco un meteoro, por razón de la altura y dirección a que se movía”.

En esos años se publicaron varios avistamientos también en el cielo de Ibiza y Formentera. Pero el titular más curioso es el que aparece en portada de Diario de Ibiza el 18 de febrero de 1975, a buen tamaño y en letras mayúsculas: “No fueron ovnis los cuerpos que ayer poblaron al anochecer el cielo de Ibiza”.

El titular venía a desmentir una noticia que no se había producido, quizás por la psicosis que ya había sobre el tema: “No, no fueron ovnis los cuerpos luminosos que ayer, en una extraña conjunción, hacia Poniente, poblaron el cielo de Ibiza. No se trata más que de un fenómeno insólito, repetido solo muy de tarde en tarde, de 20 en 20 años o quizás más. Se trata de la conjunción de Júpiter y Venus”.

Cabecera de Diario de Ibiza del 18 de febrero de 1975 / DI

Entrevista con el experto

Para reforzar esa información, en páginas interiores publica una entrevista con el experto en astronomía ibicenco Daniel Escandell, fallecido en 1997, ilustrada con dos puntos blancos sobre un fondo negro:

—¿Ovnis?

—No, no. Se trata de un fenómeno totalmente natural, aunque insólito, desde luego. Se trata de lo que en Astronomía se llama una conjunción, que se produce en las cercanías del lugar donde se pone el Sol. Es decir, los planetas en su revolución alrededor del Sol, y con relación, a la Tierra, se colocan en la misma línea. Lo cual, por efecto de la perspectiva, hace que aparezcan, como en este caso, sumamente próximos.

— ¿Cuál fue, pues, el fenómeno en el crepúsculo de ayer y de anteayer?

—Fue provocado por los planetas Venus y Júpiter. Al ser éstos los dos mayores visibles, desde la Tierra, esta, conjunción ha sido realmente espectacular. Júpiter, por ser el mayor del sistema; y Venus, por ser el más próximo a nosotros.

— ¿Cada cuantos años puede ocurrir este fenómeno?

—Cada tres, cinco, siete, nueve, once, etcétera, años. Pero una conjunción tan próxima sólo ocurre por lo general cada veinte años.

— ¿Volverá hoy a repetirse el fenómeno?

—Hoy, a última hora, coincidiendo con el comienzo de la noche, podrá observarse otra vez tan interesante fenómeno, también hacia Poniente, aunque con los dos luceros algo más separados debido a sus respectivos movimientos de traslación.

Lo mejor es el remate de la entrevista: “Hoy todos tendremos que volver nuestras miradas al cielo. Al fin y al cabo tampoco deja de ser una virtud evangélica...”.