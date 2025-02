Semana Blanca y Semana Santa en Ibiza: caen en estos días

La Semana Blanca en Baleares se celebrará del 27 de febrero al 16 de marzo, coincidiendo parcialmente con el Carnaval. Durante esta semana, es común que los centros educativos tengan días no lectivos, aunque las fechas pueden variar entre ellos.

Algunos centros optan por añadir dos días adicionales a la fiesta escolar unificada, lo que podría resultar en un descanso escolar que se extienda desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo. De esta manera, los estudiantes disfrutarán de una semana de vacaciones. Estas fechas también coinciden con la semana del Carnaval, por lo que los alumnos podrán participar en desfiles de disfraces y en actividades especiales relacionadas con esta celebración.

En Baleares, todos los colegios estarán cerrados el 28 de febrero, ya que se celebra la fiesta escolar unificada, según lo establecido en el calendario escolar aprobado por el Govern.

La Semana Blanca se conoce como una semana no lectiva docente del calendario escolar de enseñanzas no universitarias en algunas comunidades para compensar el hecho de que los días festivos locales coinciden con los meses de verano. Para solucionar estas diferencias de días festivos entre las provincias españolas, se creó esta Semana Blanca.

Para la población ibicenca no escolar el próximo puente llegará en Semana Santa, con el Jueves y el Viernes Santo como días festivos. Son cuatro jornadas libres si se suman al fin de semana siguiente. Pero en Baleares serán en algunos lugares cinco días, ya que el Lunes de Pascua también es fiesta en algunos municipios de las islas, como el caso de Ibiza, por ejemplo, en Sant Joan, según el calendario laboral del Govern.

Con el calendario laboral de Baleares en la mano, los días que serán festivos y darán para un macropuente son el 17, 18, 19, 20; en algunos municipios, además, el 21 de abril. El 1 de marzo, que es el Día de Baleares, cae en sábado y no dará posibilidad a que los ciudadanos puedan sumarse varios días de vacaciones.

La siguiente fiesta no se hará esperar demasiado y será el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que cae en jueves. En principio, no será un puente efectivo a no ser que un trabajador pueda también disfrutar del viernes 2 de mayo.

Aparte de Baleares, hay otras comunidades que podrán disfrutar de cinco días seguidos de fiesta en Semana Santa. Son Navarra, País Vasco y La Rioja.