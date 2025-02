Los médicos creen que el personal en el Hospital de Can Misses es "insuficiente en todas las áreas"

«De nuevo, nos estamos quedando cortos con la plantilla». Carlos Rodríguez, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza y Formentera, reclamó ayer al Govern balear que no se conforme con las contrataciones que han realizado en los últimos meses y que han servido para paliar los déficits más especialmente sangrantes del Área de Salud pitiusa, sino que es necesario continuar ampliando la plantilla ya que «en Can Misses no hay ninguna especialización cubierta al 100%».

«Aprovecho para pedir al Govern que no limite el número de plazas que tenemos en las especialidades, empezando por Oncología que es la más sensible, pero siguiendo por Traumatolodía, Digestivo, Neumología, Medicina Interna, Urgencias… Tal y como está la situación de la isla, yo diría que falta personal en todas», declaró Rodríguez.

Para el portavoz de los médicos, el aumento de la población en la isla de Ibiza provoca que el volumen de trabajo del personal médico del Área de Salud pitiusa también se incremente: «A la isla no para de llegar gente y nosotros nos estamos quedando cortos de nuevo en cuanto a la plantilla».

Según Rodríguez, hay datos que no engañan, y uno de ellos es el de las listas de espera que acumula el Hospital de Can Misses: «Son las más altas de Balears. Lo que necesitamos es tener una plantilla más amplia para cubrir las nuevas necesidades» y afirmó que «hay muchísima gente que se tiene que hacer un seguro privado a causa de las listas de espera que hay».

Pese a estas críticas, Rodríguez alabó el trabajo que está realizando el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) Enrique Garcerán y todo su equipo: «Han conseguido atraer médicos, pero tenemos el riesgo de perder lo que hemos logrado».

Más movilidad

El portavoz del sindicato médico realizó estas declaraciones durante la concentración convocada por Simebal, a las puertas del Hospital Can Misses, en contra del borrador del estatuto marco del personal sanitario que ha presentado el ministerio de Sanidad. Uno de los aspectos del borrador que criticaron es el que limita la movilidad de los profesionales entre las comunidades autónomas que han optado por regímenes laborales diferentes. Según Rodríguez, esto perjudicaría a las Pitiusas.

«Hay que homogeneizar la sanidad pública española y eso implica traslados al mismo tiempo en todas las comunidades», señaló. Una ‘homogeneización’ que no es posible ya que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. En cualquier caso, los médicos defendieron que se continúen aplicando medidas para atraer médicos del resto de España: «Que se pueda pagar la hora de guardia más alta porque este es un lugar de muy difícil cobertura. Hay que darles atractivos para que se quieran venir aquí».