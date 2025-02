Joven hallada muerta en Ibiza: la madre asegura que se trata de un asesinato

Laura tenía 22 años en 2023, cuando llegó de vacaciones a Ibiza desde Alemania con tres amigos. Se alojaron en un hotel de Sant Antoni y todo iba bien hasta el 25 de julio, cuando Laura fue encontrada muerta en su habitación del establecimiento. La investigación concluyó que el fallecimiento se debió a una muerte natural, pero la madre de la joven turista, Bajramusa Krüger, asegura en la prensa local de Wolfsburgo, de donde es la familia, que está convencida de que su hija fue asesinada en Ibiza.

El cuerpo lo encontró uno de sus amigos. Al intentar despertarla y ver que no reaccionaba avisaron en el hotel, cuyo personal le realizó maniobras de reanimación. Pero no se conseguían resultados por lo que se contactó con Emergencias. La llamada se produjo a las 8.55 horas y hasta el hotel se movilizó una ambulancia UVI móvil y otra de soporte básico vital, que lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte.

La madre asegura que la habitación en la que murió Laura "estaba llena de restos de sangre" (y enseña las fotos que lo demuestran a la prensa local) y que ninguno de los tres amigos de la fallecida fue a hablar con ella en ningún momento para contarle lo que ocurrió ese fatídico 25 de julio de 2023. Añade que Laura no fumaba ni bebía y que no solía dejar su vaso desatendido cuando salía a algún bar, por lo que no se puede explicar cómo una persona tan sana fallezca repentinamente.

Tras la muerte de Laura, parte de su familia, que en ese momento se encontraba en España, voló a Ibiza rápidamente. En el hotel se encontraron con la policía y el director del establecimiento. Ambos dijeron a los familiares que podían entrar en la habitación y llevarse las pertenencias de su hija, cuenta Krüger, algo que le resulta extraño teniendo en cuenta que debería de haber una investigación y estos objetos podrían ser de ayuda.

Como no podía sacarse de la cabeza la sospecha de que se estaba encubriendo algo en relación con la muerte de su hija, contrató a un abogado. En nombre de la familia, presentó una denuncia ante la fiscalía de Braunschweig por sospecha de asesinato. "Este fue el punto de partida de nuestra investigación", confirma el fiscal principal Christian Wolters, portavoz de la Fiscalía de Braunschweig, al periódico Wolfsburger Allgemeine.

El mismo fiscal confirma que hay un proceso en curso contra una persona desconocida por sospecha de asesinato, pero de momento no existen pruebas concretas de que terceras personas sean culpables de la muerte de Laura, por lo que a día de hoy sigue determinándose como muerte natural a pesar de que haya sido imposible determinar la causa específica del fallecimiento.

Sin pulmones ni corazón

Otro de los misterios que no dejan dormir a Bajramusa Krüger es que, tras realizarle a Laura la autopsia en España, el cuerpo llegó a Alemania sin pulmones ni corazón.

De hecho, a pesar de que no tenían estos órganos, en Alemania se realizó una segunda autopsia que tampoco pudo encontrar la razón de que una joven de 22 años y sana falleciese repentinamente. El fiscal le resta importancia a que el cuerpo no llegase a Alemania con todos sus órganos. Al parecer, no es algo inusual (tampoco en Alemania). El hecho de que los pulmones y el corazón fuesen extraídos en España indica que se intentó buscar la causa del deceso con exámenes histológicos y en el caso de que los familiares quieran tener esos órganos de vuelta, deberían abonar el traslado de su propio bolsillo.

A pesar de que la Fiscalía de Braunschweig cree que el caso de Laura acabará cerrándose, la madre y el hermano de la joven están convencidos de que no fue una muerte natural y no entienden que nunca se hayan solicitado las cámaras de vigilancia del hotel para intentar entender qué ocurrió ese día.