La mitad de los conflictos que atienden los policías tutores pitiusos ocurren fuera de las aulas

Los policías tutores de Ibiza y Formentera realizaron un total de 1.072 actuaciones durante el curso 2023-2024, siendo 533 en el ámbito escolar, dentro de los centros educativos. El resto, 539 casos, se divide en dos bloques: por un lado, 482 actuaciones fuera del ámbito escolar en las que hay menores involucrados (como pueden ser los casos de desprotección por carencias en la educación en casa, consumo de drogas consentido por las familias o violencia entre padres e hijos, ya sea en una dirección o en otra), y por otro, 57 en el ámbito de las nuevas tecnologías. El policía tutor es un agente municipal que trabaja con las escuelas y/o institutos de su municipio, para detectar y mediar en casos de conflicto, absentismo escolar o consumo de drogas, entre otras cuestiones que afectan al bienestar del alumnado.

Mapa de la implantación municipal de los policías tutores, extraído de la memoria del curso 2023-2024. / CAIB

El curso pasado, y siempre en comparación con el anterior (2022-2023), en las aulas pitiusas hubo un descenso del 7% en el número de actuaciones en conflictos con el alumnado y, por otro lado, un aumento del 18% de las actuaciones de los policías tutores fuera de los centros educativos, pasando de 409 a 482. En otras palabras, las aulas son cada vez un espacio más seguro, pero que crecen los problemas fuera, y en eso inciden las redes sociales y las problemáticas que vienen del núcleo familiar.

Peligros del mundo digital

El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, y el coordinador del servicio de Policía Tutor, Rafel Covas, han presentado este lunes en la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas la memoria de dicho servicio. Ambos advierten de la necesidad de que los adolescentes cuenten con herramientas y la formación necesaria para enfrentarse a la esfera digital, que contiene sus riesgos. De hecho, Covas señala que la generalización del uso del teléfono móvil, y en ocasiones en edades muy tempranas, ha supuesto un cambio de paradigma. Si hace muchos años estaba marcado por las drogas, el gran problema actual es el abuso y mal uso de los dispositivos móviles. Esto, además, hace que el acoso escolar pueda continuar una vez terminado el horario de clases. Gárriz también apunta en esta línea: «Trabajamos para conseguir que los centros sean entornos seguros, de tranquilidad, y los móviles son un elemento de distorsión».

Concretamente en las Pitiusas, entre un curso y otro se ha pasado de los 36 a los 33 expedientes abiertos por bullying grave. «Tres casos menos no es gran descenso, pero al menos no ha crecido, como sí ha ocurrido en Mallorca y Menorca», apunta Covas, no sin afirmar, tanto él como Gárriz, que el objetivo es llegar al nivel cero de acoso escolar. A escala balear, el número de casos de bullying en el curso 2022-2023 creció un 49%, y en el 2023-2024 lo hizo un 15%. «Vamos por el buen camino, pero mientras haya acoso escolar, nadie puede estar contento», destaca Gárriz. Los policías tutores han trabajado en la prevención mediante talleres participativos. «En estas charlas se detectan muchos casos. Normalmente comenzamos con los institutos, pero el año pasado ya nos dimos cuenta de que había que comenzar en quinto o sexto de Primaria, incluso en cuarto en algún caso», apunta Covas. El curso pasado hubo 209 sesiones preventivas en las Pitiusas, llegando así a 4.455 alumnos y a 68 madres o padres. Se habló del uso de las TIC, del acoso, de las fiestas seguras o de las drogas. Por otro lado, aunque «normalmente se pone el foco en los centros educativos», en estas sesiones «también acaban saliendo casos de acoso que se dan en el ámbito del deporte, concretamente en los vestuarios». Por otro lado, en Primaria se han llevado a cabo talleres para que los más pequeños sepan cómo actuar en caso de emergencia y esto se quiere expandir hasta la ESO. En estas sesiones se informa incluso sobre medidas de autoprotección dentro del hogar para evitar accidentes domésticos.

Covas y Gárriz afirman que con los policías tutores «se ha ganado en tranquilidad en los centros», y al mismo tiempo advierten de que las problemáticas que se desarrollan en la esfera virtual no son tan fácilmente detectables a simple vista. A veces ocurren «dentro una habitación». Por tanto, hacen hincapié en que es fundamental la colaboración de las familias. «Los alumnos son muy vulnerables, están construyendo su personalidad y necesitan tranquilidad, seguridad, límites. A veces el entorno no ofrece estas cosas», añade Gárriz.

Datos por islas

En cuanto al total de actuaciones realizadas por estos agentes, Ibiza y Formentera (analizadas en conjunto en esta memoria) es donde menos ha aumentado. De las 6.104 actuaciones en el archipiélago durante el pasado curso académico, 3.977 son de Mallorca (con una subida del 10%), 1.055 de Menorca (+21%) y 1.072 de las Pitiusas, que registran un aumento del 5%. «En Menorca, el aumento de las actuaciones de los agentes ha sido generalizada en todos sus ámbitos de actuación, tanto en el ámbito escolar como fuera, incluyendo el ámbito de las TIC», detalla el Govern. De hecho, Menorca cuenta con más agentes de policía tutor que Ibiza y Formentera: 15 frente a nueve, respectivamente. En Mallorca son 66. Este programa se ha llevado a cabo en 289 centros de Mallorca (131.000 alumnos); en 34 centros de Menorca ( 12.000 alumnos) y en 49 de las Pitiusas, alcanzando la cifra de 15.000 estudiantes que cuentan con policía tutor al que acudir. Éste puede actuar de oficio, después de que se lo requieran, o bien realizar labores de prevención y evaluación. En algunos casos graves se traslada el caso a la Policía Nacional y/o a la fiscalía de menores.

En todos los municipios pitiusos hay al menos un policía tutor: uno en Formentera, dos en Sant Antoni, dos en Sant Josep, dos en Vila, uno en Santa Eulària (y pronto se incorporará otro, al que se formará en las próximas semanas) y uno en Sant Joan, detalla Covas en conversación con Diario de Ibiza. Todos estos agentes, menos el último, tienen dedicación exclusiva en este servicio de policía tutor. A escala pitiusa, y continuando con la comparación entre el curso 2023-2024 y el 2022-2023, «el absentismo está en prácticamente los mismos números, como ocurre en las problemáticas relacionadas con las drogas, las nuevas tecnologías o en las actuaciones de tipo penal en el ámbito escolar», detalla Covas. Es decir, no hay ni aumentos ni decrecimientos relevantes en estas vertientes, con «uno dos, tres o cuatro casos de diferencia» entre un curso u otro. Concretamente, estos agentes llevaron a cabo 144 actuaciones por absentismo escolar en centros educativos pitiusos, desglosado de la siguiente manera: 75 de ellas por «alumnos localizados fuera de los centros en horario lectivo», 39 expedientes por «absentismo crónico e intermitente» [el curso anterior, 2022-2023, eran 37] y 30 por «alumnos desaparecidos del sistema escolar». Estos últimos son estudiantes que se han ido de las islas sin que las familias los den de baja en el centro, impidiendo, así, que otra persona pueda ocupar ese hueco. «En estos casos hacemos las investigaciones pertinentes para localizar a estas familias y que se les pueda dar de baja. Muchos se van a la península o a otros países», explica Covas.

En cuanto al uso de drogas, el curso pasado se registraron 10 expedientes por consumo y tenencia de sustancias ilegales dentro de los centros, 26 por la misma acción pero fuera de los centros; dos expedientes por tráfico de drogas en el ámbito escolar y 15 por fumar tabaco en los recintos educativos. Hubo, además, 77 actuaciones de tipo penal. Aquí entran los 33 expedientes de acoso escolar grave. «Ante un posible caso de acoso escolar, se debe notificar a la fiscalía para que se examine y muchos de ellos acaban en juicio», explica Covas. También entran en este grupo 18 casos de robos y hurtos, o los 13 expedientes por daños en las instalaciones de los centros y vehículos estacionados. En cuanto a lo que seguridad ciudadana se refiere, hubo, por ejemplo, 21 casos de «enfrentamientos graves de alumnos con el profesorado», 73 de «conflictos entre alumnos» u 81 actuaciones con alumnos expulsados, que en ocasiones quieren acceder al centro durante los días de ese castigo, generando así algún tipo de problema.

Finalmente, sobre las actuaciones con menores fuera del ámbito escolar, los expedientes se desglosan de la siguiente manera: 25 de informes a la fiscalía de menores, 71 al servicio de protección de menores, 115 informes a los servicios sociales municipales, 67 oficios de los juzgados y la fiscalía de menores, 16 casos de diligencias judiciales con menores implicados, 76 actuaciones por conflictos familiares entre progenitores e hijos, 10 casos de «entrega de menores a centros de protección» y 36 actas por infringir la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, principalmente por consumir drogas.