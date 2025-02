La violinista Lina Tur Bonet: «El sector de la música clásica en Ibiza tiene que sacar pecho»

A pesar de que tiene una agenda apretadísima, Lina Tur Bonet nunca dice no a tocar en su tierra. La última vez fue el pasado 4 de diciembre con la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, dirigida por Fernando Marina, en la iglesia de Santo Domingo. La próxima será mañana, a las 19 horas, con su Cuarteto ALcheMIco en el Teatro Pereyra, en el marco del ciclo que impulsa el pianista ibicenco Llorenç Prats Boscà.

Juan Esteban Cuacci, Horacio Fumero, Lina Tur y Claudio Constantini. / AUDITORIO ALFREDO KRAUS DE LAS PALMAS

¿Qué significa para usted actuar en un lugar tan emblemático para Ibiza como el Teatro Pereyra?

Cuando Llorençs Prats me propuso participar en el ciclo ‘Pereyra Clàssics’ enseguida dije que sí porque me hacía muchísima ilusión hacer algo en un teatro del que he oído hablar toda la vida y en el que nunca he estado. A mí este lugar me recuerda a mis padres hablando de los bailes de fin de año. Fíjate que creo que me voy a emocionar más actuando en el Pereyra que cuando lo he hecho en la Philharmonie de París, en la de Berlín o en la de Hamburgo.

No es la primera vez que interpreta en Ibiza con MUSIca AlcheMIca ‘Las cuatro estaciones porteñas’, de Astor Piazzolla. Ya lo hizo en 2017 y en 2018, con el acompañamiento de la poesía de Antonio Colinas, Julio Herranz, Ben Clark y Eva Tur, en la Fira de la Sal. ¿Qué habrá de nuevo en la interpretación de este domingo?

En efecto, en 2017 en la iglesia de Sant Jordi interpretamos ‘Las estaciones’ de Piazzolla en la versión de orquesta y al año siguiente, en la Nave de ses Salines, hicimos algunas de estas composiciones en versión tango. Ahora lo bonito es que las hemos grabado todas en versión tango original y las hemos unido a ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi en un disco que hemos sacado hace menos de un año (‘Se4sons’). Este domingo vamos a interpretar ‘Las cuatro estaciones porteñas’ de Piazzolla y otros clásicos suyos como ‘Oblivion’. Además, haremos otras obras que no son del compositor argentino, pero que también son de tango. Va a haber sorpresas bonitas. Me acompañarán dos músicos que ya estuvieron en Ibiza en 2018, Claudio Constantini y Horacio Fumero, y se sumará el pianista Juan Esteban Cuacci, que conoció y trabajó directamente con Piazzolla.

¿Qué tiene para usted de especial el tango?

La música de tango va directa al corazón. Es imposible no emocionarse y vibrar con ella. A mi padre le encantaba escuchar a Carlos Gardel y a mí me encantaba escucharlo con él. Además, yo siempre he tenido un algo tanguero, la gente me lo dice e incluso a veces me han preguntado si soy argentina. No sé de dónde me viene pero seguramente haber escuchado tanto a Gardel de pequeña me tiene que haber influenciado. El tango me ha gustado toda la vida y cuando veía gente que lo tocaba siempre pensaba que yo tenía que hacerlo, pero es de esas cosas que vas dejando hasta que un día lo pruebas y te sientes como pez en el agua, además lo haces con gente tanguera que te puede ayudar. Aparte, me encanta Argentina, o sea que hay muchas cosas que emocionalmente me vinculan con el tango y con este país.

Cuénteme cómo surgió la idea de interpretar ‘Las cuatro estaciones porteñas’ de Piazzolla con la instrumentación original para cuarteto y de recoger estas composiciones en el disco ‘Se4sons’ con ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi.

Unir ‘Las cuatros estaciones porteñas’ de Piazzolla y las de Vivaldi se hace a menudo, no solo en discos sino también en conciertos porque se complementan muy bien. Yo las he tocado en varias ocasiones, lo que ocurre es que la versión que se suele interpretar como violinista clásico es la que hicimos en San Jordi, que es con orquesta de cámara. Pero llegó el día en que decidí dar el paso e igual que estoy haciendo barroco original me propuse hacer lo mismo con las composiciones de Piazzolla. Para ello empecé a trabajar con músicos tangueros y ellos me dieron la confianza para sacar adelante el proyecto. Piazzolla escribió ‘Las cuatro estaciones porteñas’ por separado, no las concibió como un todo. Somoslos clásicos las que las hemos juntado para unirlas con las de Vivaldi y obviamente hay ciertas reminiscencias, pero también es muy bonito pensar que son ‘Las estaciones’ del hemisferio sur.

Antes los ha mencionado, pero ¿qué resaltaría de los músicos que la van a acompañar en el Teatro Pereyra?

Horacio Fumero acaba de recibir un premio internacional muy importante como músico de jazz, es ya una leyenda viva. De hecho los amantes del género lo conocen como uno de los grandes contrabajistas de jazz. Como buen argentino que es también toca tango y lo hace fenomenal. Claudio Constantini es un bandoneonista fantástico que viene de Perú. Es un músico muy completo porque no solo toca el bandoneón sino también el piano, y también es un gran improvisador. Con Juan Esteban Cuacci trabajé por primera vez para la grabación de ‘Se4sons’ y ha sido un descubrimiento. Es un músico muy completo, que ha hecho todos los arreglos para Raphael durante muchísimos años. Es una persona que no sólo viene de familia de tangueros importantes en Argentina sino que, como te dije antes, conoció directamente a Piazzolla cuando era un niño y todavía recuerda las historias de cómo era y de cómo trabajaba. Juan ha sido de todos los músicos el que más me ha ayudado en este proyecto porque como arreglista que es me ha dado ideas y yo siempre le he pedido consejo.

«En Eivissa hay mucho nivel y mucha gente con ganas de hacer cosas, que las instituciones tienen que apoyar»

En los últimos tiempos están surgiendo en Ibiza varios proyectos impulsados por músicos clásicos de la isla, me refiero, por ejemplo al ‘Pereyra Clàssics’, en el que se enmarca su actuación del domingo, o al festival ‘Ibiza Clàssica’. ¿Qué le parecen todas estas iniciativas?

Me parecen iniciativas maravillosas que nos hacen ver que la realidad musical de Ibiza ya no es como la de hace unos años. Tenemos material más que suficiente para hacer cosas estupendas, por ejemplo tenemos una orquesta sinfónica, hay grupos y los músicos se mueven, no solo en Ibiza y en España, sino mundialmente. Antes yo era de las pocas, pero ahora mismo somos muchos los músicos ibicencos que tocamos en el extranjero. Y eso está muy bien sobre todo para que empiece a a afianzarse la idea de que ya no necesitamos recurrir a gente de fuera para hacer cosas, porque antes parecía que todo lo que venía de fuera tenía más calidad y no necesariamente. En Ibiza hay mucho nivel y un montón de gente con ganas de hacer cosas, que tienen que ser tomados en serio y apoyados por las instituciones.

En definitiva, que, a su parecer, la música clásica de Ibiza está en plena forma ...

Sí. Podemos ser autosuficientes, no necesitamos ayuda desde fuera. En Francia o en Alemania hay un cierto chovinismo cultural sano, para ellos lo suyo es lo que más vale, sin embargo, en España parece que siempre ha sido lo contrario y que todo lo que acababa, por ejemplo, en inski o en ovski tenía que ser mejor. Y a veces sí que lo era, pero no siempre, sobre todo tal y como ha cambiado España en los últimos años. Contamos con una generación muy preparada, gracias a la generación anterior, que también nos hemos preparado muy bien. Realmente estamos consiguiendo un montón de cosas y eso es una realidad, hay músicos españoles e ibicencos en lugares muy importantes, así que no debemos tener ningún complejo. Tenemos que sacar pecho porque en Ibiza ahora mismo puedes montar un proyecto con músicos de la isla y tener muy buen nivel, eso hace unos años era impensable, así que hay que aprovecharlo, disfrutarlo y también promoverlo, que es una cosa que yo recalco siempre que tengo oportunidad de hablar con algún político. Me parece muy importante y, sin embargo, veo que a la gente les cuesta sacar estas iniciativas para delante. En Ibiza hay recursos para apoyar estos proyectos, pues que se utilicen.

Me viene a la cabeza el proyecto de escuela lírica que se está planteando en Sant Antoni y en el que está implicada la soprano Ainhoa Arteta. ¿Cree que la isla tiene tirón para una iniciativa de este tipo?

Depende absolutamente del apoyo que tenga de parte de las instituciones, porque si tú haces algo así en Ibiza hay que darle visibilidad. Si fuéramos capaces realmente de empezar a vender Ibiza como destino cultural podríamos atraer a un turismo muchísimo más interesante del que tenemos y que incluso nos convendría más económicamente.

¿Usted se plantea a largo plazo llevar a cabo en Ibiza algún proyecto musical?

Siempre me lo he planteado y he estado abierta a esa posibilidad y cuando me sacan el tema repito lo mismo, que estoy abierta a cualquier propuesta que me hagan. Siempre voy a encontrar un ratito en la agenda para irme a Ibiza a poner mi granito de arena. De momento lo que se me pide es participación en proyectos que ya hay, pero me gustaría mucho hacer el mío propio en la isla. He soñado con MUSIca ALcheMIca-Ibiza toda mi vida. Si encontráramos los espónsores necesarios para ello, convertiría la isla en mi centro de operaciones sin ninguna duda. En su momento presenté proyectos en Ibiza, que implicaban también una parte pedagógica, pero nunca cristalizaron. Ahora mismo ya no lo hago porque tengo muchísimo trabajo y me falta tiempo, pero si hubiera interés en que MUSIca ALcheMIca se instalara en la isla estaría encantada y contaría con gente ibicenca para ciertos proyectos, por supuesto.

Me imagino que no para entre sus conciertos con el grupo, su trabajo como catedrática de violín y viola barrocos en la Musikhochschule Franz Liszt de Weimar y su labor de concertino de Le Concert des Nations con Jordi Savall...

Sí, estoy en muchos saraos, pero intento, sobre todo, centrarme en estas tres cosas. También me están llamando mucho para dirigir orquestas de todo el mundo, lo hago como se hacía en los siglos XVIII y XIX, desde el violín, no desde la batuta. Es una faceta que me encanta, liderar es algo que me gusta y que creo que no se me da mal.

