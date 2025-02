La jueza archiva la querella contra el PP de Ibiza por usar fondos públicos para un acto electoral

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, Paloma Poveda, ha decretado el archivo de la querella presentada por el conseller insular del PSOE Víctor Torres contra el PP de Ibiza por un delito contra la Administración Pública. Cabe recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional de la causa.

En su denuncia, el representante del PSOE sostenía que el PP había utilizado fondos públicos para reducir el coste del acto de presentación de las candidaturas populares al Consell Insular y el Parlament balear celebrado el 29 de abril de 2023 en el Recinto Ferial.

Se da la circunstancia de que, un día antes, el Consell Insular organizó en el mismo espacio público el acto anual de entrega de las distinciones al mérito ciudadano. El PSOE denunció que el PP se aprovechó de la infraestructura montada para el acto institucional, pagada por el Consell Insular, para celebrar al día siguiente su mitin con una factura reducida. En concreto, la máxima institución insular pagó 58.180 euros por el uso del Recinto Ferial y su infraestructura y el PP, 3.336 euros.

Sin embargo, la jueza ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa, con el apoyo además de la Fiscalía, al «no haber quedado acreditado la perpetración del hecho punible». Las defensas del PP, el Consell Insular y la empresa pública Ferias y Congresos de Ibiza (Fecoev), que gestiona el Recinto Ferial, habían solicitado también el archivo de la querella socialista.

«Una evidente mala fe» del PSOE, según el Consell

Es más, la abogada del Consell Insular, Pilar Moreno, atribuye al PSOE «una evidente mala fe» al omitir «deliberadamente» información «fundamental» en la demanda, como todos los servicios contratados por el Consell Insular y el PP, que eran distintos, entre otras cosas, como el hecho de que los partidos políticos tienen un descuento del 90% de los costes por el uso del Recinto Ferial. La intención era presentar «la errónea imagen de que hubo un aprovechamiento de recursos públicos que en realidad no hubo», resaltó.

La jueza instructora explica que el PSOE denunciaba que en el Consell Insular no se había registrado solicitud alguna por parte del PP para reservar el uso del espacio público. Sin embargo, tras las diligencias practicadas, señala que es la empresa pública Fecoev la que gestiona directamente, sin pasar por el Consell, las solicitudes de uso del Recinto Ferial y que no se efectúa mediante un registro de entrada sino por correo electrónico, teléfono o de forma presencial. En este caso, se hizo por teléfono el 28 de marzo. Un mes antes, el 27 de febrero, el Consell había comunicado a Fecoev la necesidad de disponer del uso del Recinto Ferial para el acto institucional de honores y distinciones. El 16 de marzo, Fecoev presentó el presupuesto del coste.

Diferencias en el alquiler

Por su parte, la defensa del PP, ejercida por el abogado Jaime Campaner, para explicar la diferencia de costes, alegó en sede judicial que para el acto político se contrató exclusivamente la nave, pero para el evento del día anterior el Consell también reservó la primera planta. Además, para los equipos de imagen y sonido, iluminación y el catering, el PP contrató a proveedores ajenos a Fecoev, por lo que el coste total del mitin fue de 10.553 euros (3.336 euros por el uso del Recinto Ferial, con un 90% de bonificación). También se redujeron costes porque afiliados y simpatizantes del partido colaboraron, por ejemplo, en las tareas de limpieza.

Los populares negaron que para el mitin se utilizase el mismo escenario que el montado el día anterior para el acto institucional. Esta es una cuestión clave de la querella. El PP justificó que no se necesitaba este escenario para la presentación de sus candidaturas, pero era «imposible» que los operarios de Fecoev lo desmontaran de un día para otro. «La única opción técnicamente viable era adaptar el escenario preexistente. El PP se vio obligado a acceder a pagar la adaptación de un escenario que no era de su interés y que, no en vano, no había encargado», señala el escrito de la defensa del PP.

Por ello, el PP no sólo defiende que es falso que se aprovechara del escenario sin coste alguno sino que, «por el contrario», fue Fecoev la que «se benefició» de que el partido se adaptara a sus «limitaciones logísticas», ya que no hubiera podido alquilar el Recinto Ferial «con la consiguiente pérdida de oportunidad de ingresar los 3.336 euros».

La abogada del Consell recriminó al PSOE que no puede alegar desconocimiento de las tarifas (el descuento del 90%) del Recinto Ferial, entre otras cosas porque forma parte del consejo de administración de Fecoev. Además, la fecha del acto institucional «no se fija caprichosamente», sino que la marca el mismo reglamento de honores y distinciones: el 19 de abril o la más cercana posible.

