La ciudadanía como solución para conservar ses Feixes de Ibiza

Una mañana para plantar especies autóctonas y limpiar la suciedad de un entorno natural. Estas son las actividades en las que han participado los voluntarios que asistieron a la jornada educativa ‘A Ibiza, cuidam ses Feixes’, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Consell. El punto de encuentro, el nuevo observatorio de aves de este humedal localizado en la avenida del 8 d’Agost.

«Acercar la situación de ses Feixes a la ciudadanía». Este es uno de los objetivos que persigue esta iniciativa, según indica el educador ambiental y uno de los coordinadores de la jornada, Jordi Serapio, que agrega: «Es una práctica lúdica que está abierta para todos los interesados. Eso sí, vamos a disfrutar pero también a trabajar».

Por su parte, el concejal de Jardines y de Protección Animal del Ayuntamiento, Manuel Jiménez, explica que la iniciativa medioambiental responde a un doble propósito: «Queremos mostrar a la ciudadanía este nuevo observatorio. También pretendemos fomentar el cuidado y respeto por ses Feixes, a la vez que se sigue contribuyendo a la mejora y recuperación» del humedal.

Un instante de la plantación en el humedal. / Vicent Marí

Jiménez afirma que para este tipo de proyectos, «la Administración no dispone de suficientes manos» y que es por ello que «en un día tan importante para ses Feixes como hoy [ayer para el lector] se precisa «de la colaboración ciudadana».

La recogida de residuos tuvo lugar a escasos metros de la avenida. La elección de esta ubicación responde a la urgencia de crear una barrera natural al ser una zona en la que van a parar muchos residuos. Con esta barrera se pretende «frenar la erosión y la entrada de residuos en la zona», tal y como explica Manuel Jiménez.

Varios colaboradores de la actividad. / Vicent Marí

Durante las cerca de tres horas que estaba previsto que durara esta actividad, los asistentes recogieron en baldes prácticamente todo tipo de basura, sobre todo de plástico, como bolsas.

El concejal de Medio Ambiente, Limpieza y Edificios del Ayuntamiento, Jordi Grivé Cardona, reconoce que encontrar tanto residuos de este tipo se debe «al mal compartamiento de la gente incívica».

El tamarell, solseró y la mata fueron las especies que los presentes tuvieron la oportunidad de plantar a lo largo de una intensa mañana de trabajo. Eso sí, los más pequeños fueron los que participaron con un mayor dinamismo.

«Un tesoro abandonado»

Grivé afirma que el humedal, era «un tesoro abandonado hasta hace nada» y que ‘A Ibiza, cuidam ses Feixes’, constituye «un pasito más para la conservación de esta zona» para que se convierta de nuevo «poco a poco en el humedal que debería ser».

Para Grivé, los humedales son «muy importantes a nivel medioambiental» ya que tienen «mucha vida». Además, explica que están volviendo especies que «hace mucho tiempo» que no se veían y ese es precisamente uno de los propósitos. No descarta «otras jornadas similares en un futuro próximo», pero no pudo ofrecer fechas por causas de agenda.