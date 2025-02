Traslado de La Pagesa de Ibiza: «Esta estatua es como si fuera mi hija»

Los operarios han atado fuertemente la figura femenina de piedra al gancho del camión pluma. El vehículo ruge y la escultura debería alzarse. Sin embargo, algo no funciona como debería y la majestuosa estatua no se mueve de lugar. Mientras, con el corazón en un puño, una mujer no se pierde un detalle de lo que sucede y murmura un «ay» cada vez que la escultura tiembla.

Son las diez y media de la mañana y la avenida Espanya de Vila está a punto de perder una de sus vecinas más ilustres. La imponente estatua ‘Monument a sa dona pagesa’ del escultor mallorquín Guillem Terrassa, que desde el 20 de mayo de 1987 ha permanecido inmóvil en la pequeña jardinera que hay frente al edificio de la Cruz Roja, se traslada a un parterre del parque de sa Colomina. La mujer que sigue la operación al detalle es Maribel Juan Roig, la viuda del escultor Terrassa. Maribel tiene una conexión emocional muy profunda con estas diez toneladas de roca viva.

Maribel Roig observa la estatua en su nueva ubicación. / Marcelo Sastre

«Para mí es como si la hubiera parido. Yo la vi nacer», explica la mujer. Guillem Terrassa tardó más de un año en cincelar la figura mayestática de una mujer con el traje tradicional de pagesa, en el que no le falta ningún detalle de la joyería ibicenca. La roca original, procedente de Binissalem, pesaba 15 toneladas y, a causa de su peso, tuvo que ser bajada del barco con una grúa expresamente traída de Mallorca.

Una figura imponente

«Usualmente se trabaja con granito, mármol, madera… pero esta estatua está hecha con piedra viva, un material que ya casi nadie utiliza. Lo cinceló todo a martillo. Incluso vino un escultor desde Italia para ver cómo la trabajaba», recuerda quien fue la compañera del escultor, que mira a La Pagesa con auténtica devoción, como si fuera su propia hija: «Mira qué bonita es. La emprendada, los anillos, las cintas… está perfecta».

Roig explica también anécdotas que demuestran el cariño y el empeño que puso Terrassa en este trabajo: «Vino una mujer de una colla para ver la obra en el taller, y le dijo que faltaba una joya tradicional que va encima del delantal. Y Guillem dedicó dos meses de trabajo a rebajar la escultura para poder añadir ese detalle».

Mientras los operarios se esfuerzan en mover el bloque de roca, muchos vecinos de la avenida Espanya se asoman a sus balcones para seguir el traslado. Algunas mujeres se acercan a Maribel para abrazarla y reconfortarla. «¡¡Maribel, que la mueven de sitio!!», «¿Qué pasa aquí? ¿Se la llevan?». Una de estas vecinas es Esperanza, quien confiesa que echará mucho de menos a La Pagesa: «Vivo aquí delante y, por las mañanas, cuando salgo al balcón, a la primera que veo es a la Pagesa y cada día le doy los buenos días. Para mí, es como una amiga más».

Esperanza está apenada por la mudanza de su querida vecina, pero comenta también que el espacio en el que se encontraba se había degradado: «Había mucha basura. A veces había gente durmiendo y todo. Un día encontraron un muerto. Horrible».

La Pagesa es levantada de su ubicación original. / Vicent Marí

Hacia un nuevo barrio

Como el camión pluma no puede mover la estatua, tiene que acudir una grúa al rescate. Maribel Roig sigue las operaciones temblando y atravesada por las emociones. Llega el concejal de Jardines, Cementerios y Protección Animal, Manuel Jiménez, que intenta reconfortar a la mujer: «No se preocupe. La Pagesa irá a un lugar donde la gente la verá y lucirá mucho más». Jiménez también explica que esta escultura «forma parte del patrimonio artístico de Vila» y que, en un futuro, en los jardines de sa Colomina se instalarán unos focos para iluminar a esta icónica figura: «Queremos realzarla, porque es lo que la pagesa de Terrassa se merece».

A la segunda es la vencida y la grúa sí logra levantar a La Pagesa, que es depositada en el cargador de camión pluma, para trasladarla a los jardines de sa Colomina. Maribel Roig no separa los ojos de la figura de piedra, como si estuviera presenciando una operación quirúrgica y que, como si estuviera rezando, murmura: «Que no se rompa, por favor, que no la estropeen...». Dirige la operación el técnico municipal David Jiménez, quien admite que ha sido un trabajo complicado: «El problema es que se instaló en 1987 y no había ningún registro de cómo se había anclado la estatua, y nos hemos encontrado que había un anclaje mucho más sólido de lo que nos pensábamos, de piedra y hormigón». Por suerte, la operación va como una seda y la extracción de La Pagesa es todo un éxito.

El anclaje del monumento dificultó su traslado. | VICENT MARÍ

Media hora más tarde, en los jardines de sa Colomina, los trabajadores de parques y jardines terminan de cavar el hoyo en el que se debe enclavar la estatua. Descargar la figura del camión, alzarla y plantarla es una operación mucho más sencilla, aunque antes es necesario cortas las ramas bajas de un árbol cercano que entorpece la maniobra de la grúa.

Supervisa la operación el alcalde de Vila, Rafael Triguero, que cuenta que el jueves avisó personalmente a Maribel Roig de que La Pagesa cambiaba de barrio: «La llamé y le pregunté, Maribel, ¿mañana a las doce tiene algo que hacer? Y me dijo que estaba ocupada, que tenía que ir a la peluquería». Obviamente, la peluquería ha tenido que cancelarse.

Finalizada la operación, Maribel Roig respira aliviada y ha cambiado las lágrimas por una amplia sonrisa. Observa a la figura de piedra, y dice: «Si está en condiciones, me parece bien. Que la gente la quiera y la respete. Es como si fuera mi hija».

El PSOE critica el traslado

El grupo municipal socialista de Vila ha calificado el traslado de la escultura de La Pagesa como «innecesario» y «una improvisación». Según el PSOE, si el Ayuntamiento considera que los jardines de sa Colomina necesitan una escultura, «deberían haber abierto un concurso público para escoger una pieza para ese barrio». Para los socialistas, este forma de actuar es una muestra del «ordeno y mando».

Suscríbete para seguir leyendo