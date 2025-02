El Govern espera que "en breve" se resuelva el conflicto entre Ibiza y Mallorca por la basura

El Govern balear espera que «en un tiempo relativamente breve» el Consell de Ibiza pueda cerrar un acuerdo con el de Mallorca para que la basura que se produce en las Pitiusas se pueda incinerar en la planta de Son Reus, en Palma. Así lo ha manifestado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, el ibicenco Antoni Costa, quien ha resaltado que Ibiza tiene «un problema gravísimo» ante el final de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, que, en el último informe, se sitúa en el año 2028.

Por eso, como ya no hay tiempo para plantear otra alternativa, el Consell de Ibiza se ve forzado a lograr un acuerdo, pese a la cerrazón de Mallorca, a asumir la gestión de los residuos de las Pitiüses. La otra opción es enviar la basura a la Península, pero para el gobierno insular, del PP, no tiene sentido que no se aproveche la incineradora de Son Reus, que, además de estar en la misma Comunitat Autònoma, está infrautilizada y genera un déficit.

Instalaciones de la incineradora de Son Reus, en Palma. / D. I.

En este sentido, Costa ha asegurado que es «relativamente normal» que la máxima institución insular ibicenca intente llegar a un acuerdo con la mallorquina, pero ha rehusado hacer comentario alguno sobre la posición que mantiene el Consell de Mallorca. Tal como adelantó este diario, el gobierno mallorquín negó, en contra de lo manifestado en el último pleno por el conseller de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio Andrés, que hubiera dado «el visto bueno» a la gestión de la basura pitiusa. También dijo, a través de una portavoz, que no estaba prevista esta opción.

La negativa del conseller mallorquín de Vox

Precisamente, posteriormente, en declaraciones a Diario de Ibiza, el conseller de Medio Ambiente de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, ratificaba que está posibilidad está descartada con el único argumento de que cada isla debe «luchar por lo suyo». Estas declaraciones sorprendieron al presidente de Ibiza, Vicent Marí, quien, según explicó hace unos días, desde el conflicto institucional que provocó las manifestaciones de Andrés, había hablado varias veces con su homólogo mallorquín, Llorenç Galmés, y, según dijo, hay «unos flecos por resolver», pero, en ningún caso, arrojaba la toalla y daba esta opción por cerrada.

Costa también ha indicado que el Govern balear «no ha intervenido» para acercar posturas entre ambas administraciones. «Entendemos entre comillas que son los consells de Ibiza y Mallorca los que han de ponerse de acuerdo, entendiendo la gravedad que implica para Ibiza el tema de los residuos», insistió. «Veremos cómo acaba finalmente y, en función, en fin… Por parte del Govern, desearía que se pueda resolver esta cuestión en un tiempo relativamente breve», ha concluido el portavoz del Ejecutivo autonómico.