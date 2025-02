'No dejes atrás a un amigo': así es la campaña británica para evitar el balconing en Ibiza

En 2018 la escocesa de 19 años Natalie Cormack estaba haciendo la temporada en Mallorca cuando sufrió una fatal caída al precipitarse desde un séptimo piso intentando pasar del balcón de la vivienda de una amiga hasta el suyo porque se había olvidado las llaves de casa. Natalie falleció por las heridas de la caída. A raíz de este suceso una de las mejores amigas de la fallecida, Georgia Hague, inició una campaña para evitar este tipo de sucesos, desgraciadamente habituales en las Baleares en verano, llamada 'No dejes atrás a un amigo', que le valió una Medalla del Imperio Británico otorgada en mano por la difunta reina. Esta campaña tiene como objetivo concienciar sobre las caídas de los balcones y el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes en sus vacaciones.

Reactivar la campaña por un caso de Ibiza

Siete años después de la caída de Natalie (y de muchas más), otra de sus amigas, Erin, teme que esta campaña no esté calando entre los jóvenes británicos que viajan en verano de vacaciones a Ibiza o Mallorca, por lo que ha decidido reactivar esta campaña en medios británicos, sobre todo a raíz de que otra escocesa, Emma Ramsay, estudiante de Derecho de 19 años, muriese al caer de un balcón en Ibiza el pasado mes de agosto.

"La reciente muerte de Emma me hizo preocuparme porque la nueva generación de jóvenes que se van de vacaciones este verano por primera vez no habrá oído hablar de Natalie ni de la campaña para poner de relieve los riesgos que implica", explica Erin al Daily Record. "Los jóvenes creen que son invencibles, pero quiero que este mensaje llegue a tantos como sea posible este año y tratar de evitar que alguien más muera".

"Vayan y diviértanse en sus vacaciones, pero tengan cuidado con los riesgos del alcohol y los balcones y nunca dejen a ninguno de sus amigos solos por la noche. Basta un error para que la gente pierda a un ser querido y cambie muchas vidas para siempre. Cuando me entero de incidentes como el de Emma en Ibiza el año pasado, me traumatizo de nuevo y me doy cuenta de que tenemos que seguir impulsando esta campaña porque no está llegando a suficientes personas".

Y es que el balconing se ha convertido, muy a pesar de todo el mundo, casi en una 'seña' de identidad en Ibiza y Mallorca. La palabra, que es la unión de balcón y una terminación inglesa (-ing es un sufijo que se añade al final de los verbos en esa lengua, por lo que indica una acción y que en español podría traducirse por -endo) fue incorporada al diccionario español por la RAE (Real Academia Española) muy recientemente, en 2023. La definición es la siguiente: "Práctica que consiste en saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación, generalmente por diversión". Aunque es un término que se ha intentado erradicar, ya que se asocia al turismo de masas y al alcohol, la Real Academia ha considerado que es una palabra que no deja de estar de actualidad.