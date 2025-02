Baleares no acepta "en ningún caso" el reparto de menores migrantes

El Govern balear ha asegurado que no aceptará "en ningún caso" el reparto de menores migrantes no acompañados y considera que es "una broma de mal gusto" incluir al archipiélago balear en el reparto acordado.

Así se ha expresado este viernes el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. "Excluir a Catalunya y País Vasco y no a Baleares sería un insulto", ha aseverado.

A su parecer, las islas tienen "muchas más razones objetivas" para ser excluidas del reparto de menores puesto que los centros de acogida están "sobresaturados" y la comunidad está "al límite" en este sentido.

Así, ha asegurado que el Ejecutivo recurrirá a "todos los medios necesarios" para que "ningún menor llegue a Baleares". "Sólo alguien que tenga visión miope puede intentar no ver la realidad", ha dicho.

El portavoz ha insistido, como ya ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens, en reiteradas ocasiones, en la "imposibilidad" de acoger a más menores al no disponer ni de espacios ni de profesionales para ello.

Además, ha remarcado, el Consell de Mallorca ya planteó que "no tendría más remedio" que habilitar tiendas de campaña en Son Tous para acoger a los menores migrantes y, por otro lado, que el Consell de Formentera destina el 20 por ciento de su presupuesto anual a la acogida de menores.

Según Costa, no puede ser que Baleares tenga que acoger "en situaciones indignas" y que, además, tenga que participar en el reparto de otras comunidades autónomas.

En consecuencia, desde el Ejecutivo autonómico han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cambio "ya" en política migratoria que, a su juicio, pasa por reforzar las fronteras, luchar contra las mafias y restablecer las relaciones de colaboración con Argelia.

"No sabemos si la Delegación del Gobierno ha trasladado la situación que sufrimos, aparentemente no, y, en caso de que lo haya hecho, el Gobierno no lo ha tenido en cuenta", ha lamentado Costa, agregando que el Ejecutivo central "no percibe" el incremento exponencial de la llegada de migrantes que experimenta el archipiélago.

El portavoz ha afirmado que rechazan la reforma de la Ley de Extranjería y que aquello que piden es que el Gobierno "asuma sus responsabilidades" en lugar de "atribuirlas a las comunidades autónomas".