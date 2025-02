La popular estatua de la payesa de Ibiza se 'muda' a una nueva ubicación

Tras pasar 38 años en el jardincillo de la esquina entre la avenida de España y la Vía Romana de Vila frente al edificio de Cruz Roja, el 'Monument a sa Dona Pagesa', conocido popularmente como ‘la payesa’, se muda a unos 500 metros de su ubicación histórica. El Ayuntamiento ha decidido cambiarla de lugar para darle «mayor visibilidad», según ha confirmado una portavoz municipal, ya que en su ubicación actual está «casi escondida».

Los operarios municipales están ya descubriendo la cimentación del monumento para poder trasladarlo y plantarlo directamente este viernes en su nuevo sitio. A partir de ahora la estatua podrá verse en uno de los parterres del parque de sa Colomina, cerca de la esquina entre las calles de Balears y Bisbe González Abarca.

El traslado

Para moverla hará falta un camión con grúa pluma por el gran peso de la estatua, que está hecha de piedra y mide dos metros de altura. Sa Dona Pagesa fue esculpida por el artista mallorquín Guillem Terrassa en piedra traída desde su localidad natal, Binissalem. Representa a una joven vestida con la ropa tradicional ibicenca, con una gran trenza, una emprendada sobre el pecho y un abanico en las manos. Fue inaugurada el 20 de mayo de 1987.

Terrassa es también autor de algunas de las más populares estatuas de la isla, el 'Monument a la Gent de la Mar' (conocido como ‘es mariner’) del puerto de Ibiza, la del pescador del Passeig de ses Fonts de Sant Antoni o la de otra payesa, la de Santa Eulària.

La razón del cambio es que en el lugar en el que está apenas se ve, el jardincillo está hecho sobre una terraza de medio metro de altura y además hay un seto que lo rodea y varias plantas que tapan la visibilidad.

Lamento de un vecino

Pero el traslado no ha gustado a todo el mundo, en la mañana de este jueves, mientras miraba como los operarios municipales excavaban alrededor del monumento, un vecino se quejaba amargamente: «Es una pena que se la lleven de aquí después de casi 40 años. Es muy bella y es una alegría verla cada mañana para todos los vecinos de la zona. No entendemos este traslado, si el Ayuntamiento quiere una estatua en otro sitio que ponga otra, pero que no se lleve esta. Nos tendrían que haber consultado».n