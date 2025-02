Pacha Ibiza anuncia la primera residencia femenina de su historia

La dj y productora de renombre mundial Blond:ish será la cabeza de cartel de su primera residencia en Ibiza con ‘Abracadabra’ en Pacha Ibiza durante once semanas, todos los miércoles, del 21 de mayo al 30 de julio de 2025.

Blond:ish es la primera residente femenina de la historia de Pacha Ibiza. Es conocida por llevar a sus seguidores en un viaje hacia el “Happy Happy World” a través de su energía y música inigualables, según informa el club de las cerezas en un comunicado.

2025 será otro gran año para Blond:ish , ya que, además de esta residencia en Pacha Ibiza, lanzará su nuevo álbum 'Never Walk Alone’ el 14 de febrero de 2025 a través de Insomniac Records, un trabajo que, según ella misma describe, es “música con intención”.

Esta residencia es una extensión de 'Abracadabra', un movimiento de base, una comunidad y una fundación con un enfoque sostenible, explican desde Pacha Ibiza. Es una fiesta que ha recorrido las principales ciudades del mundo y llenado salas con más de 4.000 personas. Su comunidad, un grupo cercano de fieles amantes de la música, nunca se pierde ni un solo evento, dstaca la nota.

"He estado viniendo a Ibiza desde que tenía 17 años, así que puedes imaginarte lo que significa para mí tener una residencia aquí y aportar algo único a la isla. La energía lo es todo, y puedo garantizar que traeremos una energía fresca a la isla. Es algo que necesitas vivir en persona los miércoles en Pacha Ibiza con 'Abracadabra'", afirma Blond:ish.

¿Quién es Blond:ish?

Vivie-ann Bakos (1981), conocida profesionalmente como Blond:ish, es una productora musical y dj canadiense. Activista ambiental, fundó la organización benéfica sin fines lucrativos Bye Bye Plastics para eliminar los plásticos de un solo uso de los lugares y eventos musicales.

Blond:ish era en principio un dúo formado por Bakos y Anstascia D'Elene Corniere. Pero Corniere se separó del proyecto en 2019.

En 2007 Corniere y Bakos se conocieron en la Winter Music Conference . El dúo comenzó a actuar en 2008 mientras dirigían y pinchaban su residencia llamada Blond:ish en el Cherry Nightclub de Montreal. Los asistentes y los fans comenzaron a referirse al dúo por el nombre Blond:ish durante estos eventos.

En 2010 el dúo se mudó de Montreal a Londres para centrarse más en la producción musical y sumergirse en la escena musical londinense.

Dos años después Blond:ish lanzó el EP 'Lonely Days' en Noir Music. Después de este lanzamiento fueron contratados por el jefe del sello Kompakt, Michael Mayer, quien lanzó su siguiente EP, 'Lovers in Limbo', ese mismo año.

Depeche Mode, Madonna y Burning Man

En 2013 el dúo se unió a Get Physical Music, donde lanzaron su EP 'Strange Attractions' con Thomas Gandey. Como resultado de su éxito, Blond:ish recibió el encargo de producir remixes para Depeche Mode, Pete Tong, Maya Jane Coles , Kate Simko y WhoMadeWho.

De 2013 a 2014, el dúo produjo sus siguientes dos EP de Kompakt , 'Inward Visions' y 'Wunderkammer' desde un estudio improvisado cerca de los templos mayas de Tulum.

En 2015 BLOND:ISH lanzó su primer álbum, 'Welcome to the Present' , bajo Kompakt.

El 16 de abril de 2016, el dúo estrenó su debut 'Essential Mix' en BBC Radio 1, grabado en un estudio improvisado en Tulum, México.

Blond:ish ha lanzado música en sellos como Get Physical, Kompakt, Leftroom y Noir.

En 2017 Blond:ish lanzó su sello discográfico Abracadabra, un "colectivo impulsado por mujeres" autodenominado para la música y el arte, que le ha dado a Blond:ish la oportunidad de colaborar con varios artistas y explorar esfuerzos creativos dentro del panorama de la música electrónica.

Blond:ish. / Instagram @Blond:ish.

El sello organizó un escenario Abracadabra en Tomorrowland en 2018 que tomó posesión del escenario LEAF durante los dos sábados del festival.

En 2019 Anstascia D'Elene Corniere se separó de Blond:ish, mientras que Vivie-Ann Bakos continuó con el proyecto.

En 2020 el sello lanzó el canal de televisión Abracadabra en Twitch para transmitir presentaciones de música en vivo y "programación de amor propio" durante el apogeo del confinamiento por el covid.

El sencillo 'Waves' fue nominado al premio Juno como sencillo de baile underground del año en los premios Juno de 2022. Recibió una segunda nominación en la misma categoría en los premios Juno de 2023 por 'Aye Aye'.

BLOND:ISH ha tocado en festivales y eventos como Flying Circus, SXMusic Festival, Symbiosis Gathering, el BPM Festival, ENTER, Mysteryland, Ultra Music Festival y Wisdom of the Glove, Achoes from Agartha, Cercle, así como el Burning Man.

Bajo el sello Abracadabra, BLOND:ISH lanzó un remix de 'Sorry ', en el que aparece Madonna.